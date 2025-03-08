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  4. Golden boy. Ливерпуль готовит 80 миллионов евро за замену Салаха
Англия
08 марта 2025, 12:23 | Обновлено 08 марта 2025, 12:24
900
0

Golden boy. Ливерпуль готовит 80 миллионов евро за замену Салаха

Кенан Йылдыз привлекает внимание английского гранда

08 марта 2025, 12:23 | Обновлено 08 марта 2025, 12:24
900
0
Golden boy. Ливерпуль готовит 80 миллионов евро за замену Салаха
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылыдз

Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает TuttoJuve.

По информации источника, английский клуб рассматривает 19-летнего футболиста как замену МОхамеда Салаха и готовит предложение в размере 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что талант «Ювентуса» – лучший молодой игрок по версии болельщиков.

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Кенан Йылдыз Ливерпуль Ювентус Мохамед Салах трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Даниил Кирияка Источник: Tuttojuve
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