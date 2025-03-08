Golden boy. Ливерпуль готовит 80 миллионов евро за замену Салаха
Кенан Йылдыз привлекает внимание английского гранда
Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает TuttoJuve.
По информации источника, английский клуб рассматривает 19-летнего футболиста как замену МОхамеда Салаха и готовит предложение в размере 80 миллионов евро.
В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что талант «Ювентуса» – лучший молодой игрок по версии болельщиков.
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