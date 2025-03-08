Golden boy. Ливерпуль готовит 80 миллионов евро за замену Салаха

Турецкий вингер туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз привлекает внимание «Ливерпуля», сообщает TuttoJuve.

По информации источника, английский клуб рассматривает 19-летнего футболиста как замену МОхамеда Салаха и готовит предложение в размере 80 миллионов евро.

В текущем сезоне Кенан Йылдыз провел 40 матчей на клубном уровне во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 4 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что талант «Ювентуса» – лучший молодой игрок по версии болельщиков.