Италия27 ноября 2024, 18:59 |
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Неожиданно. Талант Ювентуса – лучший молодой игрок по версии болельщиков
Кенан Йылдыз получил Golden Boy 2024 по версии болельщиков
27 ноября 2024, 18:59 |
129
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Турецкий полузащитник туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил Golden Boy 2024-го года по версии болельщиков.
Турецкий талант за календарный год провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.
19-летний игрок добрался до 1/4 чемпионата Европы, с «Ювентусом» занял третью строчку в чемпионате Италии.
Golden Boy Web is KENAN YILDIZ!@juventusfc winger is the fan favourite of this season!#Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/LD6SrEmpzw— Golden Boy (@GoldenBoyAwards) November 27, 2024
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