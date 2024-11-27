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  4. Неожиданно. Талант Ювентуса – лучший молодой игрок по версии болельщиков
Италия
27 ноября 2024, 18:59 |
129
0

Неожиданно. Талант Ювентуса – лучший молодой игрок по версии болельщиков

Кенан Йылдыз получил Golden Boy 2024 по версии болельщиков

27 ноября 2024, 18:59 |
129
0
Неожиданно. Талант Ювентуса – лучший молодой игрок по версии болельщиков
Getty Images/Global Images Ukraine. Кенан Йылдыз

Турецкий полузащитник туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил Golden Boy 2024-го года по версии болельщиков.

Турецкий талант за календарный год провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

19-летний игрок добрался до 1/4 чемпионата Европы, с «Ювентусом» занял третью строчку в чемпионате Италии.

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Кенан Йылдыз Golden Boy Ювентус сборная Турции по футболу чемпионат Италии по футболу Серия A чемпионат Европы по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
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