Неожиданно. Талант Ювентуса – лучший молодой игрок по версии болельщиков

Турецкий полузащитник туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил Golden Boy 2024-го года по версии болельщиков.

Турецкий талант за календарный год провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

19-летний игрок добрался до 1/4 чемпионата Европы, с «Ювентусом» занял третью строчку в чемпионате Италии.

Golden Boy Web is KENAN YILDIZ!@juventusfc winger is the fan favourite of this season!#Goldenboy #Goldenboy2024 #FootballBenchmark #Tuttosport #football pic.twitter.com/LD6SrEmpzw