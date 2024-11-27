Неожиданно. Талант Ювентуса – лучший молодой игрок по версии болельщиков

Турецкий полузащитник туринского «Ювентуса» Кенан Йылдыз получил Golden Boy 2024-го года по версии болельщиков.

Турецкий талант за календарный год провел 52 матча, забил 8 голов и отдал 3 ассиста.

19-летний игрок добрался до 1/4 чемпионата Европы, с «Ювентусом» занял третью строчку в чемпионате Италии.