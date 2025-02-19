Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третье поражение подряд. Восьмая ракетка покинула турнир WTA 1000 в Дубае
WTA
19 февраля 2025, 12:48 | Обновлено 19 февраля 2025, 13:25
743
1

Третье поражение подряд. Восьмая ракетка покинула турнир WTA 1000 в Дубае

Пейтон Стернс в трех сетах одолела Чжэн Циньвень в 1/16 финала соревнований в ОАЭ

19 февраля 2025, 12:48 | Обновлено 19 февраля 2025, 13:25
743
1
Третье поражение подряд. Восьмая ракетка покинула турнир WTA 1000 в Дубае
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс

Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала китаянка в трех сетах уступила Пейтон Стернс (США, WTA 46) за 2 часа и 37 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Пейтон Стернс (США) – 6:4, 4:6, 4:6

Теннисистки впервые провели очное противостояние.

Стернс впервые в карьере сумела переиграть представительницу топ-10 рейтинга WTA. В следующем раунде она сыграет против 12-й сеяной Мирры Андреевой.

Чжэн проиграла третий матч подряд. В 2025 году на ее счету всего одна победу – над Анкой Тодони на Aus Open.

Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень
Getty Images/Global Images Ukraine. Пейтон Стернс
Getty Images/Global Images Ukraine. Чжэн Циньвень
По теме:
Травма плеча. Ястремская поборолась со Свентек в первом сете, но проиграла
Прошлогодняя чемпионка в Дубае покинула турнир, доигрывая матч с травмой
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чжэн Циньвень Пейтон Стернс WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Футбол | 19 февраля 2025, 07:50 0
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?
Ямал забил 21 гол за первые сто матчей. Сколько было у Месси и Роналду?

Испанский вингер провел 100-й матч на профи-уровне

Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Футбол | 19 февраля 2025, 09:13 6
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем
Стала известна судьба арбитра, которого обматерил Беллингем

Испанца Мунуэра Монтеро могут дисквалифицировать

Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Футбол | 18.02.2025, 15:42
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ
Теннис | 18.02.2025, 22:42
Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ
Камбек был близок. Свитолина в борьбе уступила Таусон на супертурнире в ОАЭ
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Футбол | 18.02.2025, 14:59
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
ФОТО. Звезда Динамо пытался изменить своей девушке у нее же дома
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
kadaad
Бей краснозадых!!!!
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
Холифилд назвал место Усика в рейтинге лучших супертяжей в истории
17.02.2025, 08:13 6
Бокс
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
Утроят зарплату. Суперзвезда Барселоны ведет переговоры по трансферу
17.02.2025, 23:46 2
Футбол
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
18.02.2025, 07:45 8
Бокс
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
17.02.2025, 20:28 5
Футбол
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
«Я тебя...» Усик обратился к Ломаченко, Василию исполнилось 37 лет
17.02.2025, 20:13 7
Бокс
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
18.02.2025, 16:37 1
Футбол
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем