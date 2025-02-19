Третье поражение подряд. Восьмая ракетка покинула турнир WTA 1000 в Дубае
Пейтон Стернс в трех сетах одолела Чжэн Циньвень в 1/16 финала соревнований в ОАЭ
Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.
В 1/16 финала китаянка в трех сетах уступила Пейтон Стернс (США, WTA 46) за 2 часа и 37 минут.
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала
Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Пейтон Стернс (США) – 6:4, 4:6, 4:6
Теннисистки впервые провели очное противостояние.
Стернс впервые в карьере сумела переиграть представительницу топ-10 рейтинга WTA. В следующем раунде она сыграет против 12-й сеяной Мирры Андреевой.
Чжэн проиграла третий матч подряд. В 2025 году на ее счету всего одна победу – над Анкой Тодони на Aus Open.
SUPER STEARNS 🦸♀️— wta (@WTA) February 19, 2025
A career first Top 10 win for @peyton_stearns as she fights past Zheng 3-6, 6-4, 6-4!#DDFTennis pic.twitter.com/Kt8GB8Eq9s
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