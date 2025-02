Третье поражение подряд. Восьмая ракетка покинула турнир WTA 1000 в Дубае

Восьмая ракетка мира Чжэн Циньвень (Китай) завершила выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 1/16 финала китаянка в трех сетах уступила Пейтон Стернс (США, WTA 46) за 2 часа и 37 минут.

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Чжэн Циньвень (Китай) [7] – Пейтон Стернс (США) – 6:4, 4:6, 4:6

Теннисистки впервые провели очное противостояние.

Стернс впервые в карьере сумела переиграть представительницу топ-10 рейтинга WTA. В следующем раунде она сыграет против 12-й сеяной Мирры Андреевой.

Чжэн проиграла третий матч подряд. В 2025 году на ее счету всего одна победу – над Анкой Тодони на Aus Open.

SUPER STEARNS 🦸‍♀️



A career first Top 10 win for @peyton_stearns as she fights past Zheng 3-6, 6-4, 6-4!#DDFTennis pic.twitter.com/Kt8GB8Eq9s