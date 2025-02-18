ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Анчелотти перед матчем Реал – Ман Сити

Жузеп Гвардиола и Карло Анчелотти дали несколько комментариев перед предстоящим матчем между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского гранда.

Вот основные тезисы:

Жузеп Гвардиола:

«Не важно, на какой стадии мы находимся. Давление присутствует на каждой стадии».

«Не важно, играете вы в Мадриде, в Барселоне или в Милане. У вас всегда будут тяжелые моменты».

«Нам нужно отыграть идеальный матч».

«Нам нужно много атаковать и забивать голы, такой наш план».

Карло Анчелотти:

«Я думаю, что это будет очень сложная игра, интересная и напряженная».

«Мы будем учитывать все сложности такого типа матчей».

«Считаю, что у нас нет 99 процентов на то, что мы пройдем дальше».

Ранее сообщалось о том, что Жузеп Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом.