Лига чемпионов18 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:17
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ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Анчелотти перед матчем Реал – Ман Сити
Главные тренеры команд дали несколько комментариев перед предстоящим топ-матчем
18 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:17
276
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Жузеп Гвардиола и Карло Анчелотти дали несколько комментариев перед предстоящим матчем между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.
Первая встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского гранда.
Вот основные тезисы:
Жузеп Гвардиола:
- «Не важно, на какой стадии мы находимся. Давление присутствует на каждой стадии».
- «Не важно, играете вы в Мадриде, в Барселоне или в Милане. У вас всегда будут тяжелые моменты».
- «Нам нужно отыграть идеальный матч».
- «Нам нужно много атаковать и забивать голы, такой наш план».
Карло Анчелотти:
- «Я думаю, что это будет очень сложная игра, интересная и напряженная».
- «Мы будем учитывать все сложности такого типа матчей».
- «Считаю, что у нас нет 99 процентов на то, что мы пройдем дальше».
Ранее сообщалось о том, что Жузеп Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом.
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