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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:17
276
0

ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Анчелотти перед матчем Реал – Ман Сити

Главные тренеры команд дали несколько комментариев перед предстоящим топ-матчем

18 февраля 2025, 23:01 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:17
276
0
ВИДЕО. Комментарии Гвардиолы и Анчелотти перед матчем Реал – Ман Сити
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола и Карло Анчелотти

Жузеп Гвардиола и Карло Анчелотти дали несколько комментариев перед предстоящим матчем между «Реалом» и «Манчестер Сити» в рамках 1/16 финала Лиги чемпионов.

Первая встреча команд завершилась со счетом 3:2 в пользу испанского гранда.

Вот основные тезисы:

Жузеп Гвардиола:

  • «Не важно, на какой стадии мы находимся. Давление присутствует на каждой стадии».
  • «Не важно, играете вы в Мадриде, в Барселоне или в Милане. У вас всегда будут тяжелые моменты».
  • «Нам нужно отыграть идеальный матч».
  • «Нам нужно много атаковать и забивать голы, такой наш план».

Карло Анчелотти:

  • «Я думаю, что это будет очень сложная игра, интересная и напряженная».
  • «Мы будем учитывать все сложности такого типа матчей».
  • «Считаю, что у нас нет 99 процентов на то, что мы пройдем дальше».

Ранее сообщалось о том, что Жузеп Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом.

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Жузеп Гвардиола Реал Мадрид Манчестер Сити пресс-конференция Карло Анчелотти Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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