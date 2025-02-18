«Никогда не понимал...». Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал пресс-конференцию перед ответным матчем 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с мадридским «Реалом».

На ней легендарный коуч прокомментировал красную карточку Джуда Беллингема в недавнем матче испанского гранда с «Осасуной».

«Красная карточка Джуда Беллингема? У меня хороший английский, но я никогда не понимал фраз «fuck off» или «fuck you», так что дайте мне немного больше времени в Англии, и, возможно, я пойму всё лучше».

Ранее сообщалось о том, что Джуд Беллингем прокомментировал красну карточку, полученную им в матче с «Осасуной».