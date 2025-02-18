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Испания
18 февраля 2025, 22:01 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:08
1680
0

«Никогда не понимал...». Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом

Испанский специалист дал комментарий на пресс-конференции

18 февраля 2025, 22:01 | Обновлено 18 февраля 2025, 22:08
1680
0
«Никогда не понимал...». Гвардиола прокомментировал скандал с Беллингемом
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола дал пресс-конференцию перед ответным матчем 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором его команда встретится с мадридским «Реалом».

На ней легендарный коуч прокомментировал красную карточку Джуда Беллингема в недавнем матче испанского гранда с «Осасуной».

«Красная карточка Джуда Беллингема? У меня хороший английский, но я никогда не понимал фраз «fuck off» или «fuck you», так что дайте мне немного больше времени в Англии, и, возможно, я пойму всё лучше».

Ранее сообщалось о том, что Джуд Беллингем прокомментировал красну карточку, полученную им в матче с «Осасуной».

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Жузеп Гвардиола Джуд Беллингем Реал Мадрид Манчестер Сити удаление (красная карточка) пресс-конференция Осасуна Ла Лига чемпионат Испании по футболу Лига чемпионов
Даниил Кирияка Источник: YouTube
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