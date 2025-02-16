Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»
Полузащитник мадридского «Реала» объяснил свое удаление
Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал ситуацию со своим удалением с поля в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1):
«Я никогда не оскорблял судью, я просто сказал «Отъе**сь»... Это недоразумение.
Я хочу извиниться перед своими партнерами по команде, поскольку сегодня я поставил их в сложную ситуацию, но меня неправильно поняли. Это такое выражение, как в испанском языке «joder»... и следствием этого стало то, что арбитр оставил нас в меньшинстве.
Это не была попытка оскорбить рефери, это было выражение для самого себя».
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і суддю не помічає.
враз побачив:
є суддя,
зразу хаву розкривав
і суддю на х.. послав.
Анчелотті каже "Ні,
ми суддям не вороги,
Джуд суддю не посилав,
він сказав суддя вже там"...