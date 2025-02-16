Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал ситуацию со своим удалением с поля в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1):

«Я никогда не оскорблял судью, я просто сказал «Отъе**сь»... Это недоразумение.

Я хочу извиниться перед своими партнерами по команде, поскольку сегодня я поставил их в сложную ситуацию, но меня неправильно поняли. Это такое выражение, как в испанском языке «joder»... и следствием этого стало то, что арбитр оставил нас в меньшинстве.

Это не была попытка оскорбить рефери, это было выражение для самого себя».