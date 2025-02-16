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  4. Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»
Испания
16 февраля 2025, 12:17 |
801
3

Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»

Полузащитник мадридского «Реала» объяснил свое удаление

16 февраля 2025, 12:17 |
801
3
Джуд БЕЛЛИНГЕМ: «Я не обижал арбитра, я просто сказал «Отъе**сь»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем прокомментировал ситуацию со своим удалением с поля в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Осасуны» (1:1):

«Я никогда не оскорблял судью, я просто сказал «Отъе**сь»... Это недоразумение.

Я хочу извиниться перед своими партнерами по команде, поскольку сегодня я поставил их в сложную ситуацию, но меня неправильно поняли. Это такое выражение, как в испанском языке «joder»... и следствием этого стало то, что арбитр оставил нас в меньшинстве.

Это не была попытка оскорбить рефери, это было выражение для самого себя».

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Осасуна чемпионат Испании по футболу удаление (красная карточка) Реал Мадрид Ла Лига Джуд Беллингем Осасуна - Реал судьи (арбитры)
Дмитрий Вус Источник: Instagram
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andre_lui
Це також образа. Ось суддя і виконав твоє прохання
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+1
Lulinnha
Балбес. 
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Burevestnik
в голові звізда там сяє
і суддю не помічає.
враз побачив:
є суддя,
зразу хаву розкривав
і суддю на х.. послав.
Анчелотті каже "Ні,
ми суддям не вороги,
Джуд суддю не посилав,
він сказав суддя вже там"...
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0
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