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Реал Мадрид
19.02.2025 22:00 - : -
Манчестер Сити
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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 03:58 |
69
0

Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 19 февраля в 22:00 по Киеву

19 февраля 2025, 03:58 |
69
0
Реал – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Коллаж Sport.ua

19 февраля на «Сантьяго Бернабеу» пройдет ответный матч предварительного раунда плей-офф Лиги чемпионов, в котором «Реал» Мадрид встретится с «Манчестер Сити». Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда выиграла в прошлом сезоне очередного Ушастого, обновив в очередной раз рекорд. Но сейчас она смотрится далеко не так солидно, и не только в еврокубке - чего стоит разгром от Барселоны в Суперкубке, и обилие осечек в Примере. В рамках Лиги чемпионов подопечные Карло Анчелотти оказались осенью на грани катастрофы: после 5 первых туров они, выиграв у Штутгарта и Боруссии Дортмунд, фаворит проиграл и Лиллю, и Ливерпулю с Миланом.

Но после этого, зимой, испанцы смогли собраться и выдать ряд побед, над Аталантой в декабре и с Ред Булл Зальцбург и Брестом в январе. Этого, впрочем, не хватило, чтобы отправиться в 1/8 напрямую. Более того, жребий отправил в Манчестер уже в октябре. Там, уступая, вырвали в концовке победу 3:2.

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Манчестер Сити

Клуб проводит максимально тяжелый сезон. И не удивительно, что именно он в январе потратил максимальные деньги во всем мире - Рейс, Хусунов, Мармуш и Нико Гонсалес стоило более 200 миллионов. Впрочем, основной раунд англичане заканчивали без новичков, привычной обоймой. И только в крайнем поединке, с Брюгге дома, добыв волевую победу, обеспечили себе право все-таки сыграть в плей-офф. Даже там немотивированным бельгийцам позволили забить первыми и проиграли 1-й тайм, но после перерыва ответили тремя своими мячами.

В итоге номинальный фаворит протиснулся все-таки в следующий раунд, с 11-ю очками и с 22-го места. Так что его по умолчанию ждал непростой соперник - и на жеребьевке выпал именно испанский гранд. С ним дома снова много ошибались, и в итоге безвольно проиграли.

Статистика личных встреч

Это четвертый розыгрыш кряду, в котором в плей-офф пересекаются фавориты до финала. В 2022-м году клубы обменялись домашними победами, после чего в экстра-тайме Бензема реализовал пенальти. Через год англичане после ничьей в Испании разгромили соперника дома. А в 2024-м после пары ничьих серию пенальти выиграл Лунин.

Прогноз

Букмекерские конторы ждут новой победы испанского гранда. Но англичане не слабее в целом, а Анчелотти устроит и ничья. Ждем, что гости не проиграют (коэффициент - 2,04).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
19 февраля 2025 -
22:00
Манчестер Сити
Манчестер Сити не проиграет 2.04 Сделать ставку
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Реал Мадрид – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч
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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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