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WTA
19 февраля 2025, 04:18 | Обновлено 19 февраля 2025, 04:30
67
0

Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае

Поединок 1/16 финала состоится 19 февраля и ориентировочное начнется в 11:00 по Киеву

19 февраля 2025, 04:18 | Обновлено 19 февраля 2025, 04:30
67
0
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Коллаж Sport.ua

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19 февраля, в рамках третьего круга турнира в Дубае свою встречу проведут Даяна Ястремская (WTA 48) и Ига Свентек (WTA 2). Начало матча запланировано на 11:00 по киевскому времени.

Даяна Ястремская

В этом сезоне Ястремская выглядит вполне достойно, уже есть в копилке один финал в Линце. Она его проиграла, хоть шансы на титул были хорошие. Третий круг на австралийском мейджоре тоже неплохой результат, учитывая, что Ястремская проиграла Елене Рыбакиной.

В Дубае Даяна начала с победы над опытной полькой Магдой Линетт – 6:3, 7:5. Свою встречу второго круга удалось выиграть у «нейтралки» Анастасии Потаповой – 6:2, 6:3, взяв реванш за поражение в начале года. С первой подачей есть проблемы, примерно 56% мячей она попадает в корт с первого раза.

Агрессивный теннис выглядит зрелищно, но соперницы могут наказывать за ошибки и провоцировать их. Перед битвой против Свентек нужно улучшать свою игру в разных компонентах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Ига Свентек

Одна из сильнейших теннисисток мира в этом году сыграла только на двух турнирах. United Cup я не считаю, там она набирала форму, но это командный турнир. На Aus Open удалось дойти до полуфинала, где было обидное поражение от будущего победителя Мэдисон Киз, а Ига даже матчбол имела.

На турнире в Дохе полька пыталась защитить титул, она выглядела уверенно, но в полуфинале Алена Остапенко была на порядок лучше. В проигранном полуфинале Свентек не создавала сопернице особых проблем на своей подаче, а та агрессивно и четко принимала.

В своем первом матче в Дубае Ига легко обыграла экс-первую ракетку мира и белорусскую «нейтралку» Викторию Азаренко – 6:3. Полька показывает неплохие результаты, но ей нужны победы на турнирах.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Личные встречи

Теннисистки пересекались всего раз, это было на Кубке федераций еще в далеком 2019-м году, тогда Ястремская выиграла в двух сетах – 7:6, 6:4.

Прогноз

В этой паре полька котируется безоговорочным фаворитом, Ига действительно сильнее, нужно много стечений обстоятельств, чтоб Даяна смогла пройти такую соперницу.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Ястремской – 7,5, успех Свентек – 1,08. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Думаю, Свентек будет контролировать ход встречи, и пользоваться ошибками украинки. Но Даяна в состоянии взять шесть геймов.

Прогноз Sport.ua
Даяна Ястремская
19.02.2025 -
11:00
Ига Свентек
Фора Ястремской +6.5 1.68 Сделать ставку

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Даяна Ястремская Ига Свёнтек прогнозы прогнозы на теннис WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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