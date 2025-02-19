Вечером 18 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным одержала общую победу над Монако (1:0, 3:3). Хотя Трубин пропустил три гола, орлы драматически вышли в 1/8 финала.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин получил очень низкую оценку за матч Бенфики в ЛЧ против Монако. Украинскому голкиперу эксперты WhoScored поставили отметку всего лишь 4.5.

Наибольшую отметку получил вингер гостей Магнес Аклиуш (7.9)

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответный матч, 18 февраля 2025

22:00. Бенфика – Монако – 3:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен), Кекчю, 84 – Мінамино, 32, Бен-Сегир, 51, Иленихена, 81

Оценки за матч от WhoScored