Трубин получил очень низкую оценку за матч Бенфики в ЛЧ против Монако
Украинскому голкиперу эксперты поставили всего лишь 4.5
Вечером 18 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.
Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным одержала общую победу над Монако (1:0, 3:3). Хотя Трубин пропустил три гола, орлы драматически вышли в 1/8 финала.
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Украинский голкипер Анатолий Трубин получил очень низкую оценку за матч Бенфики в ЛЧ против Монако. Украинскому голкиперу эксперты WhoScored поставили отметку всего лишь 4.5.
Наибольшую отметку получил вингер гостей Магнес Аклиуш (7.9)
🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25
1/16 финала. Ответный матч, 18 февраля 2025
22:00. Бенфика – Монако – 3:3 (первый матч – 1:0)
Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен), Кекчю, 84 – Мінамино, 32, Бен-Сегир, 51, Иленихена, 81
Оценки за матч от WhoScored
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