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Лига чемпионов
19 февраля 2025, 07:05 | Обновлено 19 февраля 2025, 07:29
1291
1

Трубин получил очень низкую оценку за матч Бенфики в ЛЧ против Монако

Украинскому голкиперу эксперты поставили всего лишь 4.5

19 февраля 2025, 07:05 | Обновлено 19 февраля 2025, 07:29
1291
1
Трубин получил очень низкую оценку за матч Бенфики в ЛЧ против Монако
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Вечером 18 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала Лиги чемпионов.

Португальская Бенфика с украинским вратарем Анатолием Трубиным одержала общую победу над Монако (1:0, 3:3). Хотя Трубин пропустил три гола, орлы драматически вышли в 1/8 финала.

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Украинский голкипер Анатолий Трубин получил очень низкую оценку за матч Бенфики в ЛЧ против Монако. Украинскому голкиперу эксперты WhoScored поставили отметку всего лишь 4.5.

Наибольшую отметку получил вингер гостей Магнес Аклиуш (7.9)

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответный матч, 18 февраля 2025

22:00. Бенфика – Монако – 3:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76 (пен), Кекчю, 84 – Мінамино, 32, Бен-Сегир, 51, Иленихена, 81

Оценки за матч от WhoScored

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Монако Бенфика Лига чемпионов Анатолий Трубин Бенфика - Монако Магнес Аклиуш оценки WhoScored
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Серж
Ну 2 результативные ошибки ему дают. И правильно дают. Оценка адекватная 
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