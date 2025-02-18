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Англия
18 февраля 2025, 15:42 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:37
2294
0

Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика

Сергей Попик утверждает, что результаты исследования конфиденциальны

18 февраля 2025, 15:42 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:37
2294
0
Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Директор Национального антидопингового центра Украины Сергей Попик объяснил ситуацию с допинг-пробой украинского спортсмена:

«Процедура проводится в той же лаборатории, что и анализ пробы А, с соблюдением всех требований прозрачности и независимости. Как правило, анализ пробы В выполняется от нескольких дней до нескольких недель. Результаты анализа пробы В являются конфиденциальными на этапе рассмотрения дела и могут быть обнародованы только после завершения всех процедур. Обязательно публичным является только окончательное решение антидопинговой организации».

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допинг дисквалификация чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Вус Источник: Трибуна
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