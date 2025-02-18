Директор антидопингового центра Украины пояснил ситуацию с пробой В Мудрика

В ночь с 16 на 17 декабря 2024 года стало известно, что украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик сдал положительный тест на допинг.

Директор Национального антидопингового центра Украины Сергей Попик объяснил ситуацию с допинг-пробой украинского спортсмена:

«Процедура проводится в той же лаборатории, что и анализ пробы А, с соблюдением всех требований прозрачности и независимости. Как правило, анализ пробы В выполняется от нескольких дней до нескольких недель. Результаты анализа пробы В являются конфиденциальными на этапе рассмотрения дела и могут быть обнародованы только после завершения всех процедур. Обязательно публичным является только окончательное решение антидопинговой организации».