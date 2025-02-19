Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я вам соврал. Как вы думаете, у нас есть шанс?»
Наставник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов
19 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». В первом поединке испанский клуб сумел вырвать победу со счетом 3:2.
Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола признался, что соврал журналистам, когда оценил шансы своей команды в 1%.
– Когда вы приехали сюда и увидели Бернабеу... Вы продолжаете думать, что шанс ваших игроков на победу будет больше 1%?
– Стадион очень изменился. Я привык к старому варианту. В последние два года коридор был другим. Но нет, я не почувствовал ничего особенного. Сегодня я хорошо поужинаю и буду готовиться к ответному матчу. Игроки знают, что они все делали правильно, но теперь нужно сделать эту работу еще лучше.
– Анчелотти сказал, что он не верит, когда вы оценили свои шансы.
– Вы мне верите? Нет? Как вы думаете, сколько у нас есть? В этот раз я вам соврал (смеется – прим). Я сказал эту фразу, потому что после матча в Англии нас все списали и было чувство, будто мы уже вылетели с Лиги чемпионов. Даже 1% тогда не было на успех. Но дни проходят и появляется надежда... Очевидно, мы имеем не самый лучший результат. Но у нас точно есть еще попытка изменить это, – рассказал Гвардиола.
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