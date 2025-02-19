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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я вам соврал. Как вы думаете, у нас есть шанс?»
Лига чемпионов
19 февраля 2025, 12:52 |
1013
2

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я вам соврал. Как вы думаете, у нас есть шанс?»

Наставник «Манчестер Сити» поделился ожиданиями от матча Лиги чемпионов

19 февраля 2025, 12:52 |
1013
2
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Я вам соврал. Как вы думаете, у нас есть шанс?»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

19 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сыграют мадридский «Реал» и английский «Манчестер Сити». В первом поединке испанский клуб сумел вырвать победу со счетом 3:2.

Главный тренер «горожан» Жузеп Гвардиола признался, что соврал журналистам, когда оценил шансы своей команды в 1%.

– Когда вы приехали сюда и увидели Бернабеу... Вы продолжаете думать, что шанс ваших игроков на победу будет больше 1%?

– Стадион очень изменился. Я привык к старому варианту. В последние два года коридор был другим. Но нет, я не почувствовал ничего особенного. Сегодня я хорошо поужинаю и буду готовиться к ответному матчу. Игроки знают, что они все делали правильно, но теперь нужно сделать эту работу еще лучше.

– Анчелотти сказал, что он не верит, когда вы оценили свои шансы.

– Вы мне верите? Нет? Как вы думаете, сколько у нас есть? В этот раз я вам соврал (смеется – прим). Я сказал эту фразу, потому что после матча в Англии нас все списали и было чувство, будто мы уже вылетели с Лиги чемпионов. Даже 1% тогда не было на успех. Но дни проходят и появляется надежда... Очевидно, мы имеем не самый лучший результат. Но у нас точно есть еще попытка изменить это, – рассказал Гвардиола.

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Лига чемпионов Манчестер Сити Реал Мадрид Реал - Манчестер Сити Жузеп Гвардиола пресс-конференция
Николай Титюк Источник: AS
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nazarp
на такі питання, відповіді мають букмекери і шанси на прохід МС 20.5%
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Fuz1982z
сіті хлопне сьодні це гімно
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+1
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