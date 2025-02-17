Лига чемпионов17 февраля 2025, 17:22 | Обновлено 17 февраля 2025, 17:28
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Гвардиола откровенно оценил шансы Ман Сити против Реала
Тренер на словах сделал фаворитом мадридцев
17 февраля 2025, 17:22 | Обновлено 17 февраля 2025, 17:28
656
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Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против Реала заявил, что у его команды в среду будут небольшие шансы пройти дальше.
«Все понимают, насколько сложно победить на Бернабеу. Если спрашивать до игры, то я бы сказал, что у нас есть 1% на проход дальше. Это минимальный шанс».
«Но если этот шанс есть, то мы отдадим все силы, это точно», – сказал Гвардиола.
На своем поле команда уступила 2:3.
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