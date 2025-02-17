Гвардиола откровенно оценил шансы Ман Сити против Реала

Наставник Манчестер Сити Жузеп Гвардиола перед ответным матчем плей-офф Лиги чемпионов против Реала заявил, что у его команды в среду будут небольшие шансы пройти дальше.

«Все понимают, насколько сложно победить на Бернабеу. Если спрашивать до игры, то я бы сказал, что у нас есть 1% на проход дальше. Это минимальный шанс».

«Но если этот шанс есть, то мы отдадим все силы, это точно», – сказал Гвардиола.

На своем поле команда уступила 2:3.