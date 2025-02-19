Хуанде РАМОС: «Околофутбольные факторы в Украине были частым явлением»

Испанский тренер Хуанде Рамос, который в 2010-14 годах возглавлял «Днепр», назвал причину, почему его подопечные не смогли победить в чемпионате Украины:

– Чемпионат рос на наших глазах. Честно говоря, когда мы приехали после работы в лучших европейских лигах, уровень чемпионата Украины не показался нам очень высоким. Но постепенно из года в год происходил рост.

Это находило свое отражение и в том, что «Днепр» начал стабильно играть на высоком уровне в еврокубках, а через год после нашего ухода дошел до финала Лиги Европы. То есть, повторюсь, этот рост происходил постепенно. Сначала не было совершенно ничего удивительного, а затем, когда находились внутри, уже наблюдали прогресс.

– «Шахтер», «Динамо», «Металлист» – в этой компании «Днепр» претендовал на чемпионство...

– Мы заслуживали быть чемпионами в том сезоне (2013/14, когда клуб финишировал вторым – прим); выглядели лучше других. Но околофутбольные факторы, которые в то время в Украине были частым явлением, не позволили нам получить титул. В нужные моменты в важных матчах принимались решения, которые нам закрыли путь к чемпионству, – признался Рамос.