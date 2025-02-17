Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Жуль Кунде начнет матч с «Райо» на скамейке запасных
В понедельник, 17 февраля, проходит матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Барселона» и «Алавес».
Игра проходит в Барселоне на Олимпийском стадионе. Матч начался в 22:00.
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Планировалось, что французский защитник Жуль Кунде начнет этот матч в стартовом составе, но накануне матча он опоздал на занятия по тактике. Из-за этого наставник «Барсы» Ганс-Дитер Флик принял уже привычное для себя решение – исключил из стартового состава игрока.
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