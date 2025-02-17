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  4. Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Испания
17 февраля 2025, 22:04 |
946
0

Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания

Жуль Кунде начнет матч с «Райо» на скамейке запасных

17 февраля 2025, 22:04 |
946
0
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Getty Images/Global Images Ukraine. Ганс-Дитер Флик

В понедельник, 17 февраля, проходит матч 24-го тура чемпионата Испании по футболу, в котором играют «Барселона» и «Алавес».

Игра проходит в Барселоне на Олимпийском стадионе. Матч начался в 22:00.

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Планировалось, что французский защитник Жуль Кунде начнет этот матч в стартовом составе, но накануне матча он опоздал на занятия по тактике. Из-за этого наставник «Барсы» Ганс-Дитер Флик принял уже привычное для себя решение – исключил из стартового состава игрока.

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Ханс-Дитер Флик Жюль Кунде Барселона Райо Вальекано чемпионат Испании по футболу Ла Лига Барселона - Райо Вальекано
Дмитрий Олейник Источник: Cope
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