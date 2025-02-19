Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Даяна Ястремская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
19 февраля 2025, 04:27 |
14
0

Даяна Ястремская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/16 финала турнира WTA 1000 в Дубае 19 февраля в 11:00

19 февраля 2025, 04:27 |
14
0
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 3-м раунде украинка сыграет против Иги Свентек (Польша, WTA 2). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Чжэн Циньвень – Пейтон Стернс. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против кого-то из пары Чжэн Циньвень – Пейтон Стернс, либо против кого-то из пары Маркета Вондроушова – Мирра Андреева.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Даяна Ястремская – Ига Свентек. Прогноз и анонс на матч WTA 1000 в Дубае
Когда Ястремская начнет матч 1/16 финала супертурнира в Дубае со Свентек?
ФОТО. Третий день в Дубае: дожди, украинки – тай-брейки – 0:4, Даяна в огне
Даяна Ястремская Ига Свёнтек смотреть онлайн WTA Дубай
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Теннис | 18 февраля 2025, 14:12 3
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина
Матч Костюк на WTA 1000 приостановлен. Известна причина

На проведение турнира в Дубае повлияла погода

Берреттини впервые в карьере одолел Джоковича и выбил его из турнира в Дохе
Теннис | 18 февраля 2025, 20:15 1
Берреттини впервые в карьере одолел Джоковича и выбил его из турнира в Дохе
Берреттини впервые в карьере одолел Джоковича и выбил его из турнира в Дохе

Маттео в двух сетах одолел Новака в 1/16 финала соревнований АТР 500 в Катаре

Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Другие виды | 18.02.2025, 20:03
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Магучих выиграла соревнования в Словакии с рекордным прыжком на 2.01 метра
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Теннис | 18.02.2025, 19:05
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Ястремская разгромила нейтралку на супертурнире в Дубае и вышла на Свентек
Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4
Футбол | 18.02.2025, 23:59
Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4
Бавария с трудом прошла Селтик. Альфонсо Дэвис забил решающий гол на 90+4
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
Предложение, которое изменит спорт. Звезда Реала получил рекордный контракт
17.02.2025, 02:11
Футбол
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
Рой Джонс назвал причину поражения Беринчика нокаутом от Дэвиса
17.02.2025, 03:26 2
Бокс
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
Флик исключил из стартового состава Барсы звезду из-за опоздания
17.02.2025, 22:04 1
Футбол
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13 1
Бокс
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
17.02.2025, 10:18
Футбол
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
17.02.2025, 18:25 3
Бокс
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
Экс-звезда Динамо получил повестку и ушел в армию. Вчера он играл матч
17.02.2025, 20:28 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем