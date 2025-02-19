Даяна Ястремская – Ига Свентек. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (WTA 48) продолжит выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Дубае, ОАЭ.

В 3-м раунде украинка сыграет против Иги Свентек (Польша, WTA 2). Поединок пройдет вторым запуском на центральном корте после игры Чжэн Циньвень – Пейтон Стернс. Ориентировочное время начала матча – 11:00 по Киеву.

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Это будет вторая встреча соперниц. Счет 1:0 в пользу Даяны.

Победительница противостояния в четвертьфинале сыграет либо против кого-то из пары Чжэн Циньвень – Пейтон Стернс, либо против кого-то из пары Маркета Вондроушова – Мирра Андреева.

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