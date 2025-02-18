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Испания
18 февраля 2025, 16:37 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:38
2706
1

Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал

Арда Гюлер и Эндрик хотят покинуть клуб

18 февраля 2025, 16:37 | Обновлено 18 февраля 2025, 16:38
2706
1
Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

Два игрока хотят покинуть мадридский «Реал», сообщает Fichajes.

По информации источника, ими являются турецкий вингер Арда Гюлер и бразильский страйкер Эндрик. Они недовольны тем игровым временем, которое дает им главный тренер Карло Анчелотти. Два молодых таланта хотят получать больше игровой практики.

В текущем сезоне Эндрик провел 22 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.

В текущем сезоне Арда Гюлер провел 27 матча на клубном уровне, забил 3 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что в Испании обратились к Винисиусу из-за его провокаций.

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Карло Анчелотти Арда Гюлер Эндрик Реал Мадрид трансферы трансферы Ла Лиги
Даниил Кирияка Источник: Fichajes.net
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T-800
условный Лестер себе мог бы позволить летом, если не вылетят
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