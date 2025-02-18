Все дело в Анчелотти. 2 звезды хотят покинуть Реал
Арда Гюлер и Эндрик хотят покинуть клуб
Два игрока хотят покинуть мадридский «Реал», сообщает Fichajes.
По информации источника, ими являются турецкий вингер Арда Гюлер и бразильский страйкер Эндрик. Они недовольны тем игровым временем, которое дает им главный тренер Карло Анчелотти. Два молодых таланта хотят получать больше игровой практики.
В текущем сезоне Эндрик провел 22 матча на клубном уровне, забил 5 голов и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 40 миллионов евро.
В текущем сезоне Арда Гюлер провел 27 матча на клубном уровне, забил 3 голов и отдал 5 ассистов. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.
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