«Закрой свой рот». В Испании обратились к Винисиусу из-за его провокаций
Даниэль Риоло недоволен поведением бразильца на поле
Испанский журналист Даниэль Риоро обратился к футболисту мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору и обвинил того в провокациях и ужасном поведении:
«Каждый раз, когда мы видим Винисиуса на футбольном поле, он постоянно жалуется и притворяется. В матче против «Осасуны» (1:1) он снова пытался выпросить предупреждение для соперника. Хочется обратиться к нему: «Ну закрой ты свой рот».
Не надо жаловаться на ошибку судьи, когда бразилец делает все, чтобы заработать штрафной для себя и карточку для игрока другой команды. Он просто пускает вам пыль в глаза. Теперь, когда «Реалу» не нравятся некоторые решения, они начинают кричать, что все против них. Но вы часть этой системы, а некоторые ваши игроки делают точно также», – подытожил журналист.
В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 18 матчей в чемпионате, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Мадридский клуб набрал 51 балл (как и «Барселона»), но по дополнительным показателям занимает второе место в чемпионате.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ранее «горняки» проявляли интерес к бразильцу Луису Гильерме, имеющему контракт с «молотобойцами»
Джейк Пол утверждает, что легендарный боксер заболел болезнью Паркинсона
(по морді іншого кольору можуть записати в расисти)