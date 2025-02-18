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  4. «Закрой свой рот». В Испании обратились к Винисиусу из-за его провокаций
Испания
18 февраля 2025, 13:45 |
1708
7

«Закрой свой рот». В Испании обратились к Винисиусу из-за его провокаций

Даниэль Риоло недоволен поведением бразильца на поле

18 февраля 2025, 13:45 |
1708
7
«Закрой свой рот». В Испании обратились к Винисиусу из-за его провокаций
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

Испанский журналист Даниэль Риоро обратился к футболисту мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору и обвинил того в провокациях и ужасном поведении:

«Каждый раз, когда мы видим Винисиуса на футбольном поле, он постоянно жалуется и притворяется. В матче против «Осасуны» (1:1) он снова пытался выпросить предупреждение для соперника. Хочется обратиться к нему: «Ну закрой ты свой рот».

Не надо жаловаться на ошибку судьи, когда бразилец делает все, чтобы заработать штрафной для себя и карточку для игрока другой команды. Он просто пускает вам пыль в глаза. Теперь, когда «Реалу» не нравятся некоторые решения, они начинают кричать, что все против них. Но вы часть этой системы, а некоторые ваши игроки делают точно также», – подытожил журналист.

В текущем сезоне Винисиус провел за «Реал» 18 матчей в чемпионате, забил восемь голов и сделал пять результативных передач. Мадридский клуб набрал 51 балл (как и «Барселона»), но по дополнительным показателям занимает второе место в чемпионате.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Осасуна - Реал Осасуна Винисиус Жуниор
Николай Титюк Источник: Footmercato
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Комментарии 7
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Saar
У кожного з нас є гравець, якого ми ненавидемо. Ну от, просто,без зайвих пояснень, на основі підсвідомості- ненавидимо. Для мене -це Вініссіус! 
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+3
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protasov_lyopu_dadaj
дайте ему еще 100 золотых мячей!))
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+1
Lucky_Loser
бридкий тіпок , нехай Реал його позбудется, буду тільки радий
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0
Pixelman
Є фанати Мессі і Роналду, кожні з яких можуть недолюблювати  одного чи іншого. Але в випадку з Вінісіусом я взагалі не розумію за що його поважати, на ютубі є цілі підбірки з його гнилими вчинками на полі. Сподіваюся він ніколи не отримає ЗМ.
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0
Игорь Плахтий
ще той мудило... Шляхом за Неймаром!
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0
Burevestnik
здорово Ріоро дав по рижій морді брудною ганчіркою !!!
(по морді іншого кольору можуть записати в расисти)
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0
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