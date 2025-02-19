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  4. Удаление в матче с Фейенордом может повлиять на судьбу Эрнандеса в Милане
Италия
19 февраля 2025, 11:33 |
525
0

Удаление в матче с Фейенордом может повлиять на судьбу Эрнандеса в Милане

Руководство «Милана» пока не может договориться о продлении контракта с французом

19 февраля 2025, 11:33 |
525
0
Удаление в матче с Фейенордом может повлиять на судьбу Эрнандеса в Милане
Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Милан пока не может договориться о продлении контракта с лидером команды Тео Эрнандесом, действующее соглашение которого завершается летом 2026 года.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, если клуб не сможет договориться с игроком, тогда Эрнандеса могут продать летом.

Отмечается, что руководство «россонери» взбешено на Тео за полученную красную карточку в матче Лиги чемпионов против «Фейенорда» и он может быть оштрафован.

Ранее легенда Милана раскритиковал Тео Эрнандеса из-за удаления в матче против Фейенорда, которое не позволило итальянской команде квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

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Тео Эрнандес Милан Милан - Фейеноорд Фейеноорд Лига чемпионов продление контракта Николо Скира чемпионат Италии по футболу
Олег Вахоцкий Источник: Николо Скира
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