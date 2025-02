Удаление в матче с Фейенордом может повлиять на судьбу Эрнандеса в Милане

Милан пока не может договориться о продлении контракта с лидером команды Тео Эрнандесом, действующее соглашение которого завершается летом 2026 года.

По информации итальянского инсайдера Николо Скиры, если клуб не сможет договориться с игроком, тогда Эрнандеса могут продать летом.

Отмечается, что руководство «россонери» взбешено на Тео за полученную красную карточку в матче Лиги чемпионов против «Фейенорда» и он может быть оштрафован.

Ранее легенда Милана раскритиковал Тео Эрнандеса из-за удаления в матче против Фейенорда, которое не позволило итальянской команде квалифицироваться в 1/8 финала Лиги чемпионов.

