«Выпью вина или водки». Наставник Фейеноорда – после прохода в 1/8 ЛЧ

Главный тренер нидерландского «Фейеноорда» Паскаль Босхарт прокомментировал противостояние с итальянским «Миланом» (1:0, 1:1) и поделился эмоциями от выхода в 1/8 финала Лиги чемпионов:

– У нас много радости. Я часто хвалил игроков за то, как они боролись и за их упорство. Мы не планировали так рано пропускать гол, он изменил наши планы, стало сложнее. Но после удаления у соперника мы начали полностью доминировать. Я не видел. что произошло в том моменте, где была показана красная карточка.

Это важный момент – сыграть вничью на таком стадионе. Отличный вечер для ребят, это была их мечта. Прошлая неделя была очень тяжелой – новый тренер, много критики. За последнее время мы проделали много работы.

Футболисты сделали все возможное, чтобы добиться результата на «Сан-Сиро», они могут гордиться собой. Я собираюсь отпраздновать этот успех в отеле. Как? Я вчера сказал, что не пью пива, поэтому выпью вина или водки», – признался наставник.