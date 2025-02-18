Прощание с Лигой Чемпионов. Милан сыграл вничью с Фейеноордом

Во вторник, 18 февраля, проходил ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Первая встреча закончилась победой нидерландского коллектива со счетом 1:0.

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Сегодняшнюю игру принимал Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.

Встреча началась с очень быстрого гола: экс-форвард нидерландского коллектива Сантьяго Хименес, который зимой перебрался в «Милан», забил уже на 37-й секунде матча. В целом же, картина матча выглядела следующим образом: хозяева поля контролировали мяч, Леау на индивидуальном мастерстве пытался создать угрозу у ворот соперника, но в позиционных атаках у его команды мало что получалось. Запомнился лишь удар Тео Эрнандеса, после которого мяч угодил в штангу. Команды ушли на перерыв при счете 1:0.

Вторая половина встречи началась печально для «россонери»: на 51-й минуте матча Тео Эрнандес получил вторую желтую карточку за симуляцию и покинул поле. После этого команда перестроилась и начала играть от обороны, которая в конечном итоге не выдержала: на 73-й минуте страйкер гостей Хулиан Карранца удачно пробил головой и сравнял счет на табло, а по итогам двух встреч вовсе вывел свой коллектив вперед. После забитого мяча на поле мы увидели игру без центра поля, по ходу которой ни одной из команд отличиться не удалось, несмотря на то огромное количество моментов, которое было создано. Матч завершился со счетом 1:1.

«Фейеноорд» вышел в 1/8 финала по сумме двух встреч (2:1). Там нидерландский коллектив ожидает «Арсенал» либо «Интер».

Лига чемпионов. 1/16 финала

Милан – Фейеноорд – 1:1

Голы: Хименес, 1 – Карранца, 73

Удаление: Эрнандес, 51

Милан: Меньян, Эрнандес, Павлович, Тиау, Уокер, Рейндерс (Абрахам, 83), Муса (Чуквуэзе, 83), Леау, Феликс, Пулишич (Барртезаги, 63), Хименес (Фофана, 71)

Фейеноорд: Велленройтер, Смал, Ганцко, Биилэн, Рид, Буэно (Стэнгс, 75), Модер, Миламбо, Пайшао, Рэдмод (Карранца, 64), Мусса (Митчелл, 87)

Фото матча: