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Милан
18.02.2025 19:45 - : -
Фейеноорд
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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 09:45 | Обновлено 18 февраля 2025, 09:47
57
0

Милан – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч состоится 18 февраля в 19:45 по Киеву

18 февраля 2025, 09:45 | Обновлено 18 февраля 2025, 09:47
57
0
Милан – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Милан» и «Фейеноорд».

Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро», который находится в Милане. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу «Фейеноорда».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Милан – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Милан – Фейеноорд
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
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