Лига чемпионов18 февраля 2025, 09:45 | Обновлено 18 февраля 2025, 09:47
57
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Милан – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч состоится 18 февраля в 19:45 по Киеву
18 февраля 2025, 09:45 | Обновлено 18 февраля 2025, 09:47
57
0
Во вторник, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Милан» и «Фейеноорд».
Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро», который находится в Милане. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу «Фейеноорда».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.
Милан – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Милан – ФейеноордСмотреть трансляцию
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