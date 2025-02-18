Во вторник, 18 февраля, состоится первый матч 1/16 финала Лиги чемпионов 2024/25 между командами «Милан» и «Фейеноорд».

Матч пройдет на стадионе «Сан-Сиро», который находится в Милане. Первая встреча команд закончилась со счетом 1:0 в пользу «Фейеноорда».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:45 по киевскому времени.

Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на платформе MEGOGO.

Милан – Фейеноорд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция