Лига чемпионов18 февраля 2025, 18:52 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:56
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Известны стартовые составы на матч Милан – Фейеноорд
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени
18 февраля 2025, 18:52 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:56
299
0
Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».
Первая встреча закончилась победой нидерландского коллектива со счетом 1:0. Сегодняшнюю игру примет Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.
Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua
Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.
Стартовые составы на матч «Милан» – «Фейеноорд»:
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