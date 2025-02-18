Известны стартовые составы на матч Милан – Фейеноорд

Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Первая встреча закончилась победой нидерландского коллектива со счетом 1:0. Сегодняшнюю игру примет Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

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Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Милан» – «Фейеноорд»: