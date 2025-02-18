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Лига чемпионов
18 февраля 2025, 18:52 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:56
299
0

Известны стартовые составы на матч Милан – Фейеноорд

Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начнется в 19:45 по киевскому времени

18 февраля 2025, 18:52 | Обновлено 18 февраля 2025, 18:56
299
0
Известны стартовые составы на матч Милан – Фейеноорд
Getty Images/Global Images Ukraine. Кристиан Пулишич

Во вторник, 18 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».

Первая встреча закончилась победой нидерландского коллектива со счетом 1:0. Сегодняшнюю игру примет Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучит в 19:45 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча будут доступны в Telegram Sport.ua

Главные тренеры определились со стартовыми составами команд.

Стартовые составы на матч «Милан» – «Фейеноорд»:

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Милан Фейеноорд Лига чемпионов стартовые составы
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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