Лига чемпионов18 февраля 2025, 22:21 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:45
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Милан – Фейеноорд – 1:1. Вылет россонери из ЛЧ. Видео голов и обзор матча
Матч 1/16 финала Лиги чемпионов начался в 19:45 по киевскому времени
18 февраля 2025, 22:21 | Обновлено 18 февраля 2025, 23:45
1728
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Во вторник, 18 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов между «Миланом» и «Фейеноордом».
Первая встреча закончилась победой нидерландского коллектива со счетом 1:0.
Сегодняшнюю игру принимает Сан Сиро в Милане. Стартовый свисток прозвучал в 19:45 по киевскому времени.
Лига чемпионов. 1/16 финала
Милан – Фейеноорд – 1:1
Голы: Хименес, 1 – Карранса, 73
❗️ Хименес забил в ворота Фейеноорда, 1-я минута, 1:0
События матча
73’
ГОЛ ! Мяч забил Хулиан Карранса (Фейеноорд).
51’
Тео Эрнандес (Милан) получает красную карточку.
1’
ГОЛ ! Мяч забил Сантьяго Хименес (Милан).
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