Красно-черное фиаско. Милан вылетел от Фейеноорда: что сказал Консейсау?

В Лиге чемпионов продолжается стадия плей-офф на выбывание. 18 февраля состоялись ответные матчи 1/16 финала.

Вылетел итальянский клуб Милан, проиграв противостояние нидерландскому Фейенорду – 0:1, 1:1.

Фейеноорд сыграет против Интера или Арсенала в 1/8 финала, первый матч состоится 4 или 5 марта.

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Сержиу Консейсау, тренер Милана: «Мы разочарованы и разозлены. Мы не справились в Роттердаме, готовились к ответному матчу, чтобы победить. Мы почти забили второй гол, но результат – это наша собственная вина. Это большое поражение для меня, и я совершил много ошибок. Я несу ответственность за это поражение. Мы должны быть лучше в ментальном плане. Мы должны были забить еще один гол, и тогда игра пошла бы иначе. Мы хотели выступить лучше, но нам это не удалось.

Паскаль Босхарт, исполняющий обязанности главного тренера Фейенорда: «Эта игра много говорит о нашей команде – несмотря на все трудности с травмами, они все равно могут достигать таких результатов. Это показывает их характер, и именно этим я больше всего горжусь сейчас. Я поздравил своих игроков за их смелость и менталитет во втором тайме. После столь быстрого пропущенного гола нам пришлось менять наш план. Это была мечта – пройти дальше. Мы провели хорошую игру и сделали все возможное, чтобы добиться результата на этом стадионе. Я горжусь тем, что мы смогли получить положительный результат на Сан-Сиро».

Жоау Феликс, нападающий Милана: «Мы контролировали игру и пытались забить второй гол, но потом все изменилось. Мы разочарованы».

Хулиан Карранса, нападающий Фейенорда: «Это было незабываемо – выйти на поле и забить гол. Я знал, что Уго Буэно подаст в штрафную на дальнюю стойку – он всегда так делает. Поэтому я побежал туда и просто должен был запереть эту подачу головой. Вот ради чего я здесь – чтобы играть в таких матчах. Начало в клубе было для меня сложным, но этот момент останется со мной навсегда – играть здесь сегодня и забить победный гол. Я возвращаюсь в Роттердам счастливым. Это величайшее достижение в моей карьере. Это одна из важнейших игр, в которых я участвовал, и я рад, что смог забить и помочь команде пройти дальше».

Сантьяго Хименес, нападающий Милана: «Мы играли хорошо, были близки к тому, чтобы забить второй гол, но это футбол – все может измениться очень быстро. Мы не смогли надлежащим образом отреагировать на проблему, с которой столкнулись. Мы разочарованы, но должны продолжать упорно работать – впереди еще долгий сезон».

Кайл Уокер, защитник Милана: «Мы контролировали игру, но во втором тайме все изменилось. Это трудно принять, ведь с таким доминированием в начале матча мы должны были побеждать».

Давид Ганцко, защитник Фейенорда, признан игроком матча. Группа технических наблюдателей УЕФА отметила: «Отличная игра от Ганцко. Он возглавлял оборону и являлся примером для команды. После быстрого гола Милана Фейенорд продемонстрировал надежную игру в защите. Ганцко сделал несколько важных перехватов и уверенно приступал к атакам при выходе из обороны».

🏆 Лига чемпионов УЕФА 2024/25

1/16 финала. Ответные матчи, 18 февраля 2025

19:45. Милан (Италия) – Фейеноорд (Нидерланды) – 1:1 (первый матч – 0:1)

Голы: Хименес, 1 – Карранса, 73