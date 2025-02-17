Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски

Португальский форвард «Лас-Пальмас» Фабиу Силва привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает EL Nacional.

По информации источника, 22-летний футболист, который проводит хороший сезон, не должен обойтись каталонскому гранду огромной суммой. Фабиу рассматривают как второго нападающего, который сможет заменять Роберта Левандовски.

В текущем сезоне Фабиу Силва провел 18 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик поставил крест на топ-таланте «Барселоны».