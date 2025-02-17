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Испания
17 февраля 2025, 10:18 | Обновлено 17 февраля 2025, 10:20
1791
0

Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски

Фабиу Силва привлекает внимание каталонского гранда

17 февраля 2025, 10:18 | Обновлено 17 февраля 2025, 10:20
1791
0
Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиу Силва

Португальский форвард «Лас-Пальмас» Фабиу Силва привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает EL Nacional.

По информации источника, 22-летний футболист, который проводит хороший сезон, не должен обойтись каталонскому гранду огромной суммой. Фабиу рассматривают как второго нападающего, который сможет заменять Роберта Левандовски.

В текущем сезоне Фабиу Силва провел 18 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Флик поставил крест на топ-таланте «Барселоны».

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Фабиу Силва трансферы трансферы Ла Лиги Барселона Лас-Пальмас Роберт Левандовски
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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