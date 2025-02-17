Не Исак и не Дьекереш. Барселона нашла сменщика Левандовски
Фабиу Силва привлекает внимание каталонского гранда
Португальский форвард «Лас-Пальмас» Фабиу Силва привлекает внимание каталонской «Барселоны», сообщает EL Nacional.
По информации источника, 22-летний футболист, который проводит хороший сезон, не должен обойтись каталонскому гранду огромной суммой. Фабиу рассматривают как второго нападающего, который сможет заменять Роберта Левандовски.
В текущем сезоне Фабиу Силва провел 18 матчей на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Флик поставил крест на топ-таланте «Барселоны».
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