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  4. Не хочет видеть в команде. Флик поставил крест на топ-таланте Барселоны
Испания
17 февраля 2025, 09:44 |
978
0

Не хочет видеть в команде. Флик поставил крест на топ-таланте Барселоны

Витор Роке не нужен немецкому коучу

17 февраля 2025, 09:44 |
978
0
Не хочет видеть в команде. Флик поставил крест на топ-таланте Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Витор Роке

Немецкий главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не хочет видеть в команде Витора Роке, который этот сезон проводит за «Бетис» на правах аренды, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист не видит будущего 19-летнего футболиста в команде. Он не подходит под его тактические задумки. Роке присоединился к испанскому гранду за 30 миллионов евро зимой 2024 года.

В текущем сезоне бразилец провел 31 матч на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» окончательно отказалась от трансфера звезды.

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Витор Роке Барселона Ханс-Дитер Флик Ла Лига чемпионат Испании по футболу Бетис
Даниил Кирияка Источник: El Nacional
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