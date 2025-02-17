Не хочет видеть в команде. Флик поставил крест на топ-таланте Барселоны

Немецкий главный тренер каталонской «Барселоны» Ханс-Дитер Флик не хочет видеть в команде Витора Роке, который этот сезон проводит за «Бетис» на правах аренды, сообщает El Nacional.

По информации источника, 59-летний специалист не видит будущего 19-летнего футболиста в команде. Он не подходит под его тактические задумки. Роке присоединился к испанскому гранду за 30 миллионов евро зимой 2024 года.

В текущем сезоне бразилец провел 31 матч на клубном уровне, забил 7 голов и отдал 2 ассиста. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 20 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Барселона» окончательно отказалась от трансфера звезды.