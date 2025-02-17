Барселона окончательно отказалась от трансфера звезды. Это была мечта Ямала
Каталонский клуб не купит у «Атлетика» Нико Уильямса
Каталонская «Барселона» отказалась от идеи подписания испанского вингера баскского «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает издание Fichajes.net.
По информации источника, такое решение было принято по двум причинам: низкой результативности 22-летнего футболиста в этом сезоне и отличной игры на его позиции бразильца Рафиньи.
Отмечается, что трансфер Уильямса был мечтой Ламина Ямала, но сейчас «сине-гранатовые» окончательно отказались от него.
В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продлить контракт с Войцехом Щенсны.
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