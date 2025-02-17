Барселона окончательно отказалась от трансфера звезды. Это была мечта Ямала

Каталонская «Барселона» отказалась от идеи подписания испанского вингера баскского «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, такое решение было принято по двум причинам: низкой результативности 22-летнего футболиста в этом сезоне и отличной игры на его позиции бразильца Рафиньи.

Отмечается, что трансфер Уильямса был мечтой Ламина Ямала, но сейчас «сине-гранатовые» окончательно отказались от него.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продлить контракт с Войцехом Щенсны.