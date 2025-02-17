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  4. Барселона окончательно отказалась от трансфера звезды. Это была мечта Ямала
Испания
17 февраля 2025, 09:33 |
1662
0

Барселона окончательно отказалась от трансфера звезды. Это была мечта Ямала

Каталонский клуб не купит у «Атлетика» Нико Уильямса

17 февраля 2025, 09:33 |
1662
0
Барселона окончательно отказалась от трансфера звезды. Это была мечта Ямала
Getty Images/Global Images Ukraine. Нико Уильямс

Каталонская «Барселона» отказалась от идеи подписания испанского вингера баскского «Атлетика» Нико Уильямса, сообщает издание Fichajes.net.

По информации источника, такое решение было принято по двум причинам: низкой результативности 22-летнего футболиста в этом сезоне и отличной игры на его позиции бразильца Рафиньи.

Отмечается, что трансфер Уильямса был мечтой Ламина Ямала, но сейчас «сине-гранатовые» окончательно отказались от него.

В сезоне 2024/25 Нико Уильямс провел 31 матч на клубном уровне, отметившись 4 забитыми мячами и 6 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет продлить контракт с Войцехом Щенсны.

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Нико Уильямс Ламин Ямал Барселона Атлетик Бильбао трансферы трансферы Ла Лиги Рафинья Диас
Дмитрий Вус Источник: Fichajes.net
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