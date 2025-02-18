ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР
Но поединки на турнире в Браззавиле возобновили как ни в чем не бывало
На этой неделе в столице Конго Браззавиле проходит грунтовой челленджер.
18 февраля, во вторник, продолжаются матчи 1/16 финала.
В трансляцию встречи нидерландца Гай Ден Оудена (АТР 341), посеяного под пятым номером, и «нейтрала» Ивана Денисова (АТР 1119) попали пугающие кадры.
Были слышны выстрелы и соответствующие последствия после них. Теннисисты на корте сразу не поняли, что произошло. Но затем поспешно покинули корт вместе с судьями. На еще одном кадре видно, как недалеко от стадиона подъехал БТР.
Но все же поединки возобновили как ни в чем не бывало. Оуден победил со счетом 6:1, 6:3, а последующие матчи на челленджере играются прямо сейчас.
ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР
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