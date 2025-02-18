Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР
ATP
18 февраля 2025, 17:28 |
970
1

ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР

Но поединки на турнире в Браззавиле возобновили как ни в чем не бывало

18 февраля 2025, 17:28 |
970
1
ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР

На этой неделе в столице Конго Браззавиле проходит грунтовой челленджер.

18 февраля, во вторник, продолжаются матчи 1/16 финала.

В трансляцию встречи нидерландца Гай Ден Оудена (АТР 341), посеяного под пятым номером, и «нейтрала» Ивана Денисова (АТР 1119) попали пугающие кадры.

Были слышны выстрелы и соответствующие последствия после них. Теннисисты на корте сразу не поняли, что произошло. Но затем поспешно покинули корт вместе с судьями. На еще одном кадре видно, как недалеко от стадиона подъехал БТР.

Но все же поединки возобновили как ни в чем не бывало. Оуден победил со счетом 6:1, 6:3, а последующие матчи на челленджере играются прямо сейчас.

ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР

По теме:
«Играть не начнет». Бывшая Герреро рассказала всю правду о его стиле жизни
«Жалею, что не сварила червей». Скандальная девушка разошлась с динамовцем
ВИДЕО. Девушка звезды Шахтера станцевала жаркий танец. Даже 2
видео видео-реклама
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Бокс | 17 февраля 2025, 18:25 3
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али
Майк Тайсон заболел тяжелой болезнью, которая подкосила Мухаммеда Али

Джейк Пол утверждает, что легендарный боксер заболел болезнью Паркинсона

«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
Бокс | 18 февраля 2025, 07:45 7
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем
«Усик откажется от поясов». Первый номер рейтинга – о бое с украинцем

Фабио Уордли рассказал, возможен ли его бой с Александром

Матч Свитолиной в Дубае перенесли на другой корт. Элина начнет после Костюк
Теннис | 18.02.2025, 16:25
Матч Свитолиной в Дубае перенесли на другой корт. Элина начнет после Костюк
Матч Свитолиной в Дубае перенесли на другой корт. Элина начнет после Костюк
Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
Футбол | 18.02.2025, 10:35
Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
Будут два больших трансфера? Вест Хэм контактирует с Шахтером по Судакову
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Бокс | 18.02.2025, 08:57
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Мейвезер назвал единственного современного боксера, который лучше Усика
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mystic_Healer
хотіли русачка піджарить, але втік
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
ГВАРДИОЛА: «Я мечтал тренировать этого игрока. Он был просто лучшим»
17.02.2025, 03:07
Футбол
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
Ханси ФЛИК: «Беллингем послал арбитра? Если бы он сказал это мне...»
16.02.2025, 16:51 2
Футбол
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
Костюк одолела первую ракетку в парном разряде на старте тысячника в Дубае
17.02.2025, 12:05 13
Теннис
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
Эдди ХИРН: «Нельзя отдать пояс Усику, потому что начнут обвинять...»
17.02.2025, 14:57 1
Бокс
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
Лидер Реала Винисиус Жуниор купил футбольный клуб
17.02.2025, 20:48 4
Футбол
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
Беринчик признался, почему проиграл Дэвису в титульном поединке
17.02.2025, 09:47 5
Бокс
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
Александр УСИК: «Господи, что я здесь вообще делаю?»
17.02.2025, 09:13
Бокс
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
Безумная идея Артеты. Способен ли Зинченко стать спасителем Арсенала?
17.02.2025, 17:50 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем