На этой неделе в столице Конго Браззавиле проходит грунтовой челленджер.

18 февраля, во вторник, продолжаются матчи 1/16 финала.

В трансляцию встречи нидерландца Гай Ден Оудена (АТР 341), посеяного под пятым номером, и «нейтрала» Ивана Денисова (АТР 1119) попали пугающие кадры.

Были слышны выстрелы и соответствующие последствия после них. Теннисисты на корте сразу не поняли, что произошло. Но затем поспешно покинули корт вместе с судьями. На еще одном кадре видно, как недалеко от стадиона подъехал БТР.

Но все же поединки возобновили как ни в чем не бывало. Оуден победил со счетом 6:1, 6:3, а последующие матчи на челленджере играются прямо сейчас.

ВИДЕО. Теннисный матч на челленджере прервали из-за выстрелов. Подъехал БТР