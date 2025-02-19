Тиаго МОТТА: «Это самый важный матч в сезоне для Ювентуса»

19 февраля состоится ответный матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором сойдутся нидерландский ПСВ и итальянский «Ювентус». В первом поединке туринский клуб сумел одержать минимальную победу со счетом 2:1.

Накануне этого противостояния своими ожиданиями поделились наставник «Ювентуса» Тиаго Мотта и полузащитник Тен Копмейнерс:

Мотта: «Пока что это самый важный матч в сезоне для нашего клуба. Нам нужно продемонстрировать уверенную игру на самом высоком уровне во всех аспектах – техническом, физическом и психологическом – чтобы перейти в следующий этап. Мы никогда не стремимся к ничьей. Наш настрой всегда направлен на победу, и мы выходим на поле с этой решимостью. С самого начала наша цель ясна – обеспечить победу посредством дисциплинированного владения мячом и надежной защиты».

Копмейнерс: «Мы отлично подготовились к ответному матчу, потому что знаем, что он будет трудным, но наша цель – победить. Я считаю, что ПСВ, с которым мы столкнемся у них дома, будет совершенно другой командой по сравнению с той, с которой мы встретились в Турине. Нам не нужно думать о результате первого матча, а играть на победу.

Мотивирует ли меня то, что я не всегда выхожу в стартовом составе? Честно говоря, я стараюсь сохранять спокойствие и позитивный настрой. У нас много сильных игроков, и я верю в свою способность вносить вклад, когда это необходимо. Даже находясь на скамейке запасных, я остаюсь сосредоточенным на том, чтобы помочь команде победить. Это мой приоритет».