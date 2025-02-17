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  4. Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Англия
17 февраля 2025, 04:09 |
706
0

Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро

«Атлетико» настроен на трансфер лидера сборной Украины

17 февраля 2025, 04:09 |
706
0
Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.

По информации испанских СМИ, «Атлетико» настроен на трансфер украинского фулбека следующим летом. «Матрасники» были близки к переходу Александра этой зимой, однако переход сорвался. Мадридский клуб убежден в трансфере украинца следующим летом и готов удовлетворить финансовые требования «Арсенала» и заплатить 20 миллионов евро.

В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.

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трансферы Арсенал Лондон Атлетико Мадрид Александр Зинченко трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Дмитрий Олейник Источник
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