Трансфер будет летом. Топовый клуб купит Зинченко за 20 млн евро
«Атлетико» настроен на трансфер лидера сборной Украины
27-летний фулбек «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть клуб.
По информации испанских СМИ, «Атлетико» настроен на трансфер украинского фулбека следующим летом. «Матрасники» были близки к переходу Александра этой зимой, однако переход сорвался. Мадридский клуб убежден в трансфере украинца следующим летом и готов удовлетворить финансовые требования «Арсенала» и заплатить 20 миллионов евро.
В сезоне 2024/25 Александр Зинченко провел 13 матчей на клубном уровне, но не сумел отличиться ни одним результативным действием. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Зинченко в своей автобиографии высказался о языковом вопросе в Украине.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Мадридский гранд рассматривает трансферы Вильяма Салиба, Флориана Вирца и Виктора Дьекереша
«Интер» проиграл сопернику со счетом 0:1