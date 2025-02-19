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Украина. Первая лига
19 февраля 2025, 13:17 |
172
0

Вырвали победу, реализовав пенальти. Металлист 1925 обыграл ФК Ужгород

Команда Патрика ван Леувена провела контрольный матч на тренировочных сборах

19 февраля 2025, 13:17 |
172
0
Вырвали победу, реализовав пенальти. Металлист 1925 обыграл ФК Ужгород
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов перед возобновлением сезона проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена проведут два спарринга.

В первом поединке «Металлист 1925» встретится с ФК «Ужгород». Соперник «Металлиста 1925» выступает в группе А Второй лиги Украины.

«Металлист 1925» вышел вперед уже на 8-й минуте поединка. Забитый мяч на свой счет записал Педро Артур. В середине второго тайма ФК «Ужгород» сравнял счет. «Металлисту 1925» удалось вырвать победу в конце поединка. На 86-й минуте Ари Моура реализовал пенальти.

Второй поединок 19 февраля «Металлист 1925» проведет с хмельницким «Подольем». Начало матча в 14:30.

Товарищеский матч. 19 февраля, Винники

«Металлист 1925» – ФК «Ужгород» – 2:1

Голы: Педро Артур 8, Ари Моура 86 (пен) – Антошин 60

«Металлист 1925»: Мозиль (Проценко 46), Гусев, Салюк, Снурницын (Засовицкий 63), Кондратюк, Литвиненко (к), Ари Моура, Король, Нагнойный (Пильганчук 73), Педро Артур, Бугай

ФК «Ужгород»: Постемский, Минайленко (к), Лушпинь, Вовкунович, Шух, Волошин, Эмере, Богомаз, Немецков, Коваленко

Предупреждения: Лушпинь 39, Шух 79.

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товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы Ужгород Металлист 1925 Патрик ван Леувен Педро Артур Ари Моура
Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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