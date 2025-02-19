Вырвали победу, реализовав пенальти. Металлист 1925 обыграл ФК Ужгород

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов перед возобновлением сезона проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена проведут два спарринга.

В первом поединке «Металлист 1925» встретится с ФК «Ужгород». Соперник «Металлиста 1925» выступает в группе А Второй лиги Украины.

«Металлист 1925» вышел вперед уже на 8-й минуте поединка. Забитый мяч на свой счет записал Педро Артур. В середине второго тайма ФК «Ужгород» сравнял счет. «Металлисту 1925» удалось вырвать победу в конце поединка. На 86-й минуте Ари Моура реализовал пенальти.

Второй поединок 19 февраля «Металлист 1925» проведет с хмельницким «Подольем». Начало матча в 14:30.

Товарищеский матч. 19 февраля, Винники

«Металлист 1925» – ФК «Ужгород» – 2:1

Голы: Педро Артур 8, Ари Моура 86 (пен) – Антошин 60

«Металлист 1925»: Мозиль (Проценко 46), Гусев, Салюк, Снурницын (Засовицкий 63), Кондратюк, Литвиненко (к), Ари Моура, Король, Нагнойный (Пильганчук 73), Педро Артур, Бугай

ФК «Ужгород»: Постемский, Минайленко (к), Лушпинь, Вовкунович, Шух, Волошин, Эмере, Богомаз, Немецков, Коваленко

Предупреждения: Лушпинь 39, Шух 79.