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Украина. Первая лига
19 февраля 2025, 13:54 | Обновлено 19 февраля 2025, 13:55
218
0

Металлист 1925 – ФК Ужгород – 2:1. Победить помог пенальти. Видео голов

Команда Патрика ван Леувена провела спарринг на тренировочных сборах

19 февраля 2025, 13:54 | Обновлено 19 февраля 2025, 13:55
218
0
Металлист 1925 – ФК Ужгород – 2:1. Победить помог пенальти. Видео голов
ФК Металлист 1925

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена провели контрольный матч с ФК «Ужгород».

«Металлист 1925» вышел вперед уже на 8-й минуте поединка. Забитый мяч на свой счет записал Педро Артур. В середине второго тайма ФК «Ужгород» сравнял счет. «Металлисту 1925» удалось вырвать победу в конце поединка. На 86-й минуте Ари Моура реализовал пенальти.

Товарищеский матч. 19 февраля, Винники

«Металлист 1925» – ФК «Ужгород» – 2:1

Голы: Педро Артур 8, Ари Моура 86 (пен) – Антошин 60

«Металлист 1925»: Мозиль (Проценко 46), Гусев, Салюк, Снурницын (Засовицкий 63), Кондратюк, Литвиненко (к), Ари Моура, Король, Нагнойный (Пильганчук 73), Педро Артур, Бугай

ФК «Ужгород»: Постемский, Минайленко (к), Лушпинь, Вовкунович, Шух, Волошин, Эмере, Богомаз, Немецков, Коваленко

Предупреждения: Лушпинь 39, Шух 79.

Видео голов и обзор матча

Видеозапись матча

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Сергей Турчак Источник: ФК Металлист 1925
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