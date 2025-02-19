Металлист 1925 проводит спарринг с ФК Ужгород. Стартовые составы

«Металлист 1925» вторую часть учебно-тренировочных сборов проводит в Винниках. В среду, 19 февраля, подопечные Патрика ван Леувена проведут два контрольных матча.

В первом поединке «Металлист 1925» встретится с ФК «Ужгород». Соперник «Металлиста 1925» выступает в группе А Второй лиги Украины.

После первой части сезона ФК «Ужгород» занимает в турнирной таблице 6 место. В 12 матчах команда набрала 16 очков (4 победы, 4 ничьи и 4 поражения).

«Металлист 1925» по итогом первой части чемпионата в Первой лиге попал в группу «Повышение» и будет бороться за выход в УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Ворскла» подписала хавбека «Металлиста 1925».