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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека Металлиста 1925
Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 19:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:52
1022
0

ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека Металлиста 1925

Клуб объявил о переходе Пасича

17 февраля 2025, 19:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:52
1022
0
ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека Металлиста 1925
ФК Ворскла. Евгений Пасич

Клуб УПЛ Ворскла объявил о переходе опытного полузащитника Металлиста 1925 Евгения Пасича. Игрок арендован до конца нынешнего сезона.

31-летний Пасич, который может закрыть весь правый фланг, в текущем сезоне провел 10 матчей.

Нынешней зимой это не первый трансфер между клубами УПЛ и Первой лиги. Ранее Ворскла отправила в аренду харьковской команде защитника Александра Черноморца.

Самым громким стал трансфер защитника Ильи Крупского, за которого Ворскла получит 2,5 миллиона евро.

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Ворскла Полтава Металлист 1925 трансферы трансферы УПЛ Украинская Премьер-лига Евгений Пасич
Иван Зинченко Источник: ФК Ворскла
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