Украина. Премьер лига17 февраля 2025, 19:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:52
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ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека Металлиста 1925
Клуб объявил о переходе Пасича
17 февраля 2025, 19:49 | Обновлено 17 февраля 2025, 19:52
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Клуб УПЛ Ворскла объявил о переходе опытного полузащитника Металлиста 1925 Евгения Пасича. Игрок арендован до конца нынешнего сезона.
31-летний Пасич, который может закрыть весь правый фланг, в текущем сезоне провел 10 матчей.
Нынешней зимой это не первый трансфер между клубами УПЛ и Первой лиги. Ранее Ворскла отправила в аренду харьковской команде защитника Александра Черноморца.
Самым громким стал трансфер защитника Ильи Крупского, за которого Ворскла получит 2,5 миллиона евро.
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