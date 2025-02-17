ОФИЦИАЛЬНО. Ворскла подписала хавбека Металлиста 1925

Клуб УПЛ Ворскла объявил о переходе опытного полузащитника Металлиста 1925 Евгения Пасича. Игрок арендован до конца нынешнего сезона.

31-летний Пасич, который может закрыть весь правый фланг, в текущем сезоне провел 10 матчей.

Нынешней зимой это не первый трансфер между клубами УПЛ и Первой лиги. Ранее Ворскла отправила в аренду харьковской команде защитника Александра Черноморца.

Самым громким стал трансфер защитника Ильи Крупского, за которого Ворскла получит 2,5 миллиона евро.