ОФИЦИАЛЬНО. Рух сообщил, когда сыграет матч с ЛНЗ, который хотели перенести

Дирекция УПЛ не ответила на просьбу Руха по переносу матча 18-го тура чемпионата «Рух» – ЛНЗ, который львовская команда просила перенести из-за эпидемиологической ситуации. Матч состоится в запланированные даты.

«Желто-черные так и не дождались ответа от соответствующих органов украинского футбола по поводу вероятного переноса матча 18-го тура УПЛ и приняли решение при любых обстоятельствах и условиях сыграть матч против ЛНЗ в запланированную дату – 22 февраля.

Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, в частности, отсутствие большой части игроков основного состава и тренерско-административного штаба по болезни, ФК «Рух» понимает, что матч должен состояться уже в субботу, 22 февраля. Поэтому в этом поединке будут участвовать футболисты, которые здоровы, есть в распоряжении первой команды и игроки молодежного состава.

«Рух» искренне благодарно ФК ЛНЗ за понимание и соблюдение принципов фэйр-плей. Именно поэтому ответ «желто-черные» гарантируют клубу из Черкасс проведение матча в ранее определенное время – 22 февраля в 18:00 на «Арене Львов», чтобы соперник имел определенность и мог качественно и вовремя подготовиться к этому поединку.

Хотя ФК «Рух» твердо убежден, что ситуация, сложившаяся с массовым заболеванием футболистов, имеет явные признаки форс-мажора и обстоятельства непреодолимой силы. И Регламент соревнований позволяет в этом случае перенести матч. А мотивацией обращения ФК «Рух» в соответствующие органы о переносе матча было желание донести, что в УПЛ должен преобладать спортивный принцип. Команды должны быть конкурентными и находиться в равных условиях, чтобы проводить бескомпромиссные и интересные поединки, которые будут вызывать интерес у болельщиков», – говорится в заявлении львовского Руха.

Матч Рух – ЛНЗ состоится в субботу, 22 февраля. Стартовый свисток запланирован на 18:00 по киевскому времени.