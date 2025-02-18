ОФИЦИАЛЬНО. Матчи УПЛ будут транслироваться на медиасервисе MEGOGO

18 февраля телеканал УПЛ ТВ, напрямую транслирующий все матчи Украинской Премьер-лиги по футболу, появился на медиасервисе MEGOGO.

Канал будет доступен всем подписчикам MEGOGO. Найти УПЛ ТВ можно в разделе Телевидение на медиасервисе.

УПЛ ТВ – это телеканал, созданный в феврале 2024 года по клубам Украинской Премьер-лиги, который показывает все матчи чемпионата Украины вживую, а также предлагает программы собственного производства.

Владимир Боровик, соучредитель MEGOGO: «Мы рады партнерству и благодарны за сотрудничество, которое позволит нам транслировать качественный украинский спортивный продукт. Сегодня MEGOGO – это медиасервис с широким предложением футбольных трансляций: от УПЛ до европейских топчемпионатов, матчей национальных сборных и еврокубков УЕФА. Мы и дальше работаем над тем, чтобы наши зрители получали весь лучший футбольный контент в рамках подписки».

Евгений Дикий, президент Украинской Премьер-лиги: «Партнерство по MEGOGO – это стратегический шаг в развитии нашего телеканала и Лиги в целом. Верим, что совместными усилиями даже в очень трудные времена сможем двигаться вперед, открывать новые горизонты и, конечно, стать ближе к болельщикам. Мы только в начале большого пути, и нас очень радует, что рядом настоящие профессионалы. Это наш взвешенный выбор, и мы ожидаем серьезного прогресса от коллаборации с MEGOGO».

Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития вещательной сети 1+1 media: «Появление телеканала УПЛ ТВ на платформе MEGOGO – весомый шаг в дальнейшем развитии и популяризации украинского футбола. Теперь еще больше болельщиков смогут наслаждаться матчами Украинской Премьер-лиги онлайн. Как дистрибьюторы канала, мы рады сотрудничеству, ведь оно обеспечит еще более широкий доступ к качественному спортивному контенту и будет способствовать популяризации национальных клубов на новом уровне».

Максим Радченко, руководитель УПЛ ТВ: «Мы рады объединить усилия с медиасервисом MEGOGO ради общих целей – сделать матчи чемпионата Украины еще более доступными для большой аудитории. Благодарим партнеров за поддержку и веру в украинский футбол. Надеемся, что теперь вместе мы сможем еще качественнее представлять УПЛ для каждого зрителя. А клубы получат дополнительные возможности для реализации своих коммерческих планов. Мы продолжаем двигаться к нашей цели, шаг за шагом приближаемся к ней – расширяем контентную базу, планируем новые программы и шоу. Надеюсь, это не последние хорошие новости в этом году».