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Украина. Премьер лига
18 февраля 2025, 20:37 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:44
863
3

ОФИЦИАЛЬНО. Матчи УПЛ будут транслироваться на медиасервисе MEGOGO

Стороны подписали договор о сотрудничестве

18 февраля 2025, 20:37 | Обновлено 18 февраля 2025, 20:44
863
3
ОФИЦИАЛЬНО. Матчи УПЛ будут транслироваться на медиасервисе MEGOGO
УПЛ

18 февраля телеканал УПЛ ТВ, напрямую транслирующий все матчи Украинской Премьер-лиги по футболу, появился на медиасервисе MEGOGO.

Канал будет доступен всем подписчикам MEGOGO. Найти УПЛ ТВ можно в разделе Телевидение на медиасервисе.

УПЛ ТВ – это телеканал, созданный в феврале 2024 года по клубам Украинской Премьер-лиги, который показывает все матчи чемпионата Украины вживую, а также предлагает программы собственного производства.

Владимир Боровик, соучредитель MEGOGO: «Мы рады партнерству и благодарны за сотрудничество, которое позволит нам транслировать качественный украинский спортивный продукт. Сегодня MEGOGO – это медиасервис с широким предложением футбольных трансляций: от УПЛ до европейских топчемпионатов, матчей национальных сборных и еврокубков УЕФА. Мы и дальше работаем над тем, чтобы наши зрители получали весь лучший футбольный контент в рамках подписки».

Евгений Дикий, президент Украинской Премьер-лиги: «Партнерство по MEGOGO – это стратегический шаг в развитии нашего телеканала и Лиги в целом. Верим, что совместными усилиями даже в очень трудные времена сможем двигаться вперед, открывать новые горизонты и, конечно, стать ближе к болельщикам. Мы только в начале большого пути, и нас очень радует, что рядом настоящие профессионалы. Это наш взвешенный выбор, и мы ожидаем серьезного прогресса от коллаборации с MEGOGO».

Андрей Мальчевский, директор департамента дистрибуции и развития вещательной сети 1+1 media: «Появление телеканала УПЛ ТВ на платформе MEGOGO – весомый шаг в дальнейшем развитии и популяризации украинского футбола. Теперь еще больше болельщиков смогут наслаждаться матчами Украинской Премьер-лиги онлайн. Как дистрибьюторы канала, мы рады сотрудничеству, ведь оно обеспечит еще более широкий доступ к качественному спортивному контенту и будет способствовать популяризации национальных клубов на новом уровне».

Максим Радченко, руководитель УПЛ ТВ: «Мы рады объединить усилия с медиасервисом MEGOGO ради общих целей – сделать матчи чемпионата Украины еще более доступными для большой аудитории. Благодарим партнеров за поддержку и веру в украинский футбол. Надеемся, что теперь вместе мы сможем еще качественнее представлять УПЛ для каждого зрителя. А клубы получат дополнительные возможности для реализации своих коммерческих планов. Мы продолжаем двигаться к нашей цели, шаг за шагом приближаемся к ней – расширяем контентную базу, планируем новые программы и шоу. Надеюсь, это не последние хорошие новости в этом году».

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чемпионат Украины по футболу телетрансляции ТВ-права Украинская Премьер-лига MEGOGO телепул УПЛ-ТВ Евгений Дикий
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
А це вже відмінно, бо УПЛ ТВ відсутнє у "Інформаційних технологій"
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0
Boodya
В уплтб є альтернатива - стабільний і не лагаючий телик, тобто це ігого не зіпсує тут нічого (лаги на трансляціях вина самого уплтб).
Нам би навпаки, з ігого єврокубки ще кудись перекинути
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-2
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