Известный медиасервис вскоре начнет транслировать матчи УПЛ

Как стало известно Sport.ua, медиасерис MEGOGO в скором времени начнет транслировать матчи УПЛ.

Украинская Премьер-лига, клубы и медиасервис должны принять совместное решение через несколько дней. Соглашаются все детали проведения трансляций на MEGOGO.

Скорее всего, уже 18-й тур чемпионата Украины будет доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO.

С начала сезона 2024/25 все матчи 16 команд УПЛ транслируются на платформе UPL.TV. Вторую часть сезона теперь можно будет смотреть на MEGOGO.

Первый матч 18-го тура УПЛ состоится 21 февраля в 15:30, когда в Ковалевке местный Колос будет принимать одесский Черноморец.