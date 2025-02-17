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Украина. Премьер лига
17 февраля 2025, 16:02 | Обновлено 17 февраля 2025, 16:06
264
0

Известный медиасервис вскоре начнет транслировать матчи УПЛ

Ожидается, что MEGOGO покажет матчи 18-го тура УПЛ

17 февраля 2025, 16:02 | Обновлено 17 февраля 2025, 16:06
264
0
Известный медиасервис вскоре начнет транслировать матчи УПЛ
УПЛ

Как стало известно Sport.ua, медиасерис MEGOGO в скором времени начнет транслировать матчи УПЛ.

Украинская Премьер-лига, клубы и медиасервис должны принять совместное решение через несколько дней. Соглашаются все детали проведения трансляций на MEGOGO.

Скорее всего, уже 18-й тур чемпионата Украины будет доступен для просмотра на медиасервисе MEGOGO.

С начала сезона 2024/25 все матчи 16 команд УПЛ транслируются на платформе UPL.TV. Вторую часть сезона теперь можно будет смотреть на MEGOGO.

Первый матч 18-го тура УПЛ состоится 21 февраля в 15:30, когда в Ковалевке местный Колос будет принимать одесский Черноморец.

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу MEGOGO телетрансляции ТВ-права телепул
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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