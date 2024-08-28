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Украина. Премьер лига
28 августа 2024, 16:34 | Обновлено 28 августа 2024, 16:35
822
3

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ

Теперь в телепул вошли все 16 клубов УПЛ

28 августа 2024, 16:34 | Обновлено 28 августа 2024, 16:35
822
3
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ
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Украинская Премьер-лига официально сообщили о том, что «Динамо» Киев и луганская «Заря» присоединились к телепулу УПЛ ТВ.

Таким образом, теперь все 16 клубов чемпионата входят в телепул. Все матчи элитного дивизиона чемпионата Украины можно будет смотреть на УПЛ ТВ.

«Тем самым все клубы УПЛ подтвердили, что смотрят в будущее вместе, а UPL TV – отличная платформа для развития и популяризации Чемпионата Украины, на которой, благодаря объединению усилий, для всех участников открываются новые возможности для инноваций, направленных на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для привлечения спонсоров и партнеров, улучшение инфраструктуры и прогресса Чемпионата Украины», – сказано в заявлении УПЛ.

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Динамо Киев Заря Луганск телевидение чемпионат Украины по футболу ТВ-права Украинская Премьер-лига телепул УПЛ-ТВ
Олег Дидух Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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Комментарии 3
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Pavel_i_CO
В Динамо красиво все зробили. І в пул вступили, і домашні матчі на 2+2 залишили
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+2
Олександр
Якщо всі вступили то зараз почнуть цей телепул продавати .Перші куплять англійці і німці .потім Бразилія 
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0
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