ОФИЦИАЛЬНО. Динамо и Заря присоединились к телепулу УПЛ ТВ

Украинская Премьер-лига официально сообщили о том, что «Динамо» Киев и луганская «Заря» присоединились к телепулу УПЛ ТВ.

Таким образом, теперь все 16 клубов чемпионата входят в телепул. Все матчи элитного дивизиона чемпионата Украины можно будет смотреть на УПЛ ТВ.

«Тем самым все клубы УПЛ подтвердили, что смотрят в будущее вместе, а UPL TV – отличная платформа для развития и популяризации Чемпионата Украины, на которой, благодаря объединению усилий, для всех участников открываются новые возможности для инноваций, направленных на повышение уровня профессионализма, создание комфортных условий для привлечения спонсоров и партнеров, улучшение инфраструктуры и прогресса Чемпионата Украины», – сказано в заявлении УПЛ.