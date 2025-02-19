Украинский форвард: «С детства я изучал английский. Знаю 5 или 6 языков»
Богдан Вьюник рассказал о своих лингвистических способностях
Украинский форвард Богдан Вьюнник рассказал, что знает 5 или 6 языков. Футболист заявил, что уже дал достаточное количество интервью на польском языке.
– Даже уже слышно у тебя знаешь немного польский акцент, но и в команде Украины.
– Успел немного, польский язык здесь у меня очень хорошо пошел, можно так сказать.
– Говоришь, хорошо пошла польская, а для чего тебе польская, если у вас украинцев – половина команды, можно спокойно по-украински общаться, не обязательно польскую учить?
– С детства я изучал английский и могу сказать, что у меня все языки очень легко. Я знаю 5 или 6 языков: английский, немецкий, португальский, сейчас польский… Сейчас понимаю польских партнеров, болельщиков, всех журналистов. Уже 15 или 20 интервью дал на польском, поэтому считаю, что это очень хорошо.
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