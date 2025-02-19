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  4. Украинский форвард: «С детства я изучал английский. Знаю 5 или 6 языков»
Польша
19 февраля 2025, 12:31 |
1354
0

Украинский форвард: «С детства я изучал английский. Знаю 5 или 6 языков»

Богдан Вьюник рассказал о своих лингвистических способностях

19 февраля 2025, 12:31 |
1354
0
Украинский форвард: «С детства я изучал английский. Знаю 5 или 6 языков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Богдан Вьюнник

Украинский форвард Богдан Вьюнник рассказал, что знает 5 или 6 языков. Футболист заявил, что уже дал достаточное количество интервью на польском языке.

– Даже уже слышно у тебя знаешь немного польский акцент, но и в команде Украины.

– Успел немного, польский язык здесь у меня очень хорошо пошел, можно так сказать.

– Говоришь, хорошо пошла польская, а для чего тебе польская, если у вас украинцев – половина команды, можно спокойно по-украински общаться, не обязательно польскую учить?

– С детства я изучал английский и могу сказать, что у меня все языки очень легко. Я знаю 5 или 6 языков: английский, немецкий, португальский, сейчас польский… Сейчас понимаю польских партнеров, болельщиков, всех журналистов. Уже 15 или 20 интервью дал на польском, поэтому считаю, что это очень хорошо.

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Олег Вахоцкий Источник: Спорт-Экспресс Украина
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