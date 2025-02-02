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Англия
02 февраля 2025, 01:15 | Обновлено 02 февраля 2025, 01:16
124
0

Уходит спустя полгода. Английский защитник перейдет в Ювентус

Ллойд Келли усилит оборону итальянского гранда

02 февраля 2025, 01:15 | Обновлено 02 февраля 2025, 01:16
124
0
Уходит спустя полгода. Английский защитник перейдет в Ювентус
Getty Images/Global Images Ukraine. Ллойд Келли

Английский защитник «Ньюкасла» Ллойд Келли станет игроком «Ювентуса», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли устно договоренности по трансферу 26-летнего футболисту. Условия сделки: аренда с обязательным выкупом. 2 февраля футболист пройдет медосмотр. Лллод Келли присоединился к «Ньюкаслу» лето 2024 года на правах свободного агента, до этого выступал в за «Борнмут».

В текущем сезоне Келли провел 14 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarct оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» подписала опытного полузащитника «Ювентуса».

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Данііл Киріяка Источник: Фабрицио Романо
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