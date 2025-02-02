Уходит спустя полгода. Английский защитник перейдет в Ювентус
Ллойд Келли усилит оборону итальянского гранда
Английский защитник «Ньюкасла» Ллойд Келли станет игроком «Ювентуса», сообщает Фабрицио Романо.
По информации источника, клубы достигли устно договоренности по трансферу 26-летнего футболисту. Условия сделки: аренда с обязательным выкупом. 2 февраля футболист пройдет медосмотр. Лллод Келли присоединился к «Ньюкаслу» лето 2024 года на правах свободного агента, до этого выступал в за «Борнмут».
В текущем сезоне Келли провел 14 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarct оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что «Жирона» подписала опытного полузащитника «Ювентуса».
🚨⚪️⚫️ Lloyd Kelly to Juventus, here we go! Verbal agreement in place for Newcastle CB to join on loan with obligation to buy.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2025
Package around £15m with add-ons and sell-on clause, contract agreed with Kelly.
Medical being planned right now. pic.twitter.com/v0mnvdIGl5
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