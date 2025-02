Уходит спустя полгода. Английский защитник перейдет в Ювентус

Английский защитник «Ньюкасла» Ллойд Келли станет игроком «Ювентуса», сообщает Фабрицио Романо.

По информации источника, клубы достигли устно договоренности по трансферу 26-летнего футболисту. Условия сделки: аренда с обязательным выкупом. 2 февраля футболист пройдет медосмотр. Лллод Келли присоединился к «Ньюкаслу» лето 2024 года на правах свободного агента, до этого выступал в за «Борнмут».

В текущем сезоне Келли провел 14 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист. Веб-портал Transfermarct оценивает стоимость футболиста в 18 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что «Жирона» подписала опытного полузащитника «Ювентуса».

