«Застенчивый парень». Раньери – про Артема Довбика

Итальянский коуч римской «Ромы» Клаудио Раньери прокомментировал игру Артема Довбика:

«Но он парень, у которого все получается, потому что если мы проанализируем, сколько голов он забил, то их будет очень много. Он игрок, который всегда отдает всего себя. Его товарищи по команде должны понять, каков его потенциал, потому что я убежден, что он еще не раскрыл его. Он очень застенчивый парень, мало говорит и еще плохо знает итальянский. В течение десяти дней я видел, как он время от времени улыбается, а это очень важно. Я даже не видел, как он ликовал, он никогда этого не делал».

За 44 матча в «Роме» Артем забил 17 голов и отдал 4 ассиста.

Ранее сообщалось о том, что Раньери дал пресс-конференцию после матча с «Фиорентиной».