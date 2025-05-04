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Фиорентина
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Италия
04 мая 2025, 22:52 |
672
1

«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной

Итальянский коуч дал несколько комментариев

04 мая 2025, 22:52 |
672
1
«Особенный игрок». Пресс-конференция Раньери после матча с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Клаудио Раньери

Итальянский коуч римской «Ромы» Клаудио Раньери дал несколько комментариев после матча 35-го тура Серии А, в котором его команда одолела «Фиорентину»:

«Я иду на ужин. Я не буду его (прим. – матч «Ювентуса» и «Болоньи») смотреть, может быть, запишу. Мне не придется играть с «Ювентусом» или «Болоньей», так что мне необязательно это видеть»

«Фиорентина – отличная команда с очень техничными игроками, они заставили нас крутиться. Было важно забить в конце первого тайма, чтобы мы могли управлять энергией игроков во втором тайме».

«Было нелегко добиться результата, «Фиорентина» – отличная команда. Мы были хороши и полны решимости. Такие игры мне нравятся больше всего».

«Суле – особенный игрок. Он страдал в первой половине сезона, но теперь мы рассчитываем на него, чтобы сделать разницу».

Ранее сообщалось о том, что стала известна оценка Довбика за матч с «Фиорентиной», в котором он забил победный гол.

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Серия A чемпионат Италии по футболу Рома Рим Рома - Фиорентина Фиорентина Клаудио Раньери Матиас Суле
Даниил Кирияка Источник: RomaPress
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apepa
Что и про Довбика ничего не сказал??
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