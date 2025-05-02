Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 4 мая поединок 35-го тура итальянской Серии А
В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Фиорентина».
Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
РЕКЛАМА
УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.
ТОВ «БУКМЕКЕРСКАЯ КОМПАНИЯ ФАВБЕТ».
Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению букмекерской деятельности от 28.12.2022, выдана согласно решению КРАИЛ № 433 от 13.12.2022 и Лицензия на осуществление деятельности по организации и проведению азартных игр казино в сети Интернет от 20.04.2021, выдана согласно решению КРАИЛ № 137 от 05.04.2021, с изменениями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Коуч «Руха» пообщался с журналистами
Легенда «Шахтера» вспомнил крайний матч «горняков» на «Донбасс Арене»