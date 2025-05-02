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Рома
04.05.2025 19:00 - : -
Фиорентина
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Италия
02 мая 2025, 20:54 |
92
0

Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 4 мая поединок 35-го тура итальянской Серии А

02 мая 2025, 20:54 |
92
0
Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 4 мая, состоится матч 35-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Рома» и «Фиорентина».

Игра пройдет в Риме на стадионе «Стадио Олмипико».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 19:00 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Рома – Фиорентина. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Рома – Фиорентина
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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