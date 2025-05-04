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Рома
04.05.2025 19:00 – FT 1 : 0
Фиорентина
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Италия
04 мая 2025, 21:01 |
2698
13

Волки в топ-4! Рома с победным голом Довбика одолела Фиорентину

Команда Клаудио Раньери продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов

04 мая 2025, 21:01 |
2698
13
Волки в топ-4! Рома с победным голом Довбика одолела Фиорентину
Getty Images/Global Images Ukraine. Рома

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды обменялись несколькими опасными моментами по ходу встречи, один из которых удалось реализовать украинскому нападающему хозяев поля Артему Довбику: форвард забил после скидки от Эльдора Шомуродова в компенсированное к первому тайму время. Матч завершился со счетом 1:0.

Вместо Довбика на 77-й минуте на поле вышел Стефан Эль-Шаарави.

После этого матча «Рома» с 63 очками стала 4-й, а «Фиорентина» с 59 баллами осталась 8-й.

Серия А. 35-й тур

Рома – Фиорентина – 1:0

Гол: Артем Довбик, 45+5

Предупреждения: Суле, 89, Писилли, 90+4 – Ндур, 64, Кин, 85

Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик (Ренш, 77), Анхелиньо, Пеллегрини (Писилли, 46), Коне, Кристанте (Гурна-Дуа, 65), Суле, Шомуродов (Бальданци, 65), Довбик (Эль-Шаарави, 77)

Фиорентина: де Хея, Погранчич (Бельтран, 71), Мари, Комуззо, Госенс (Фаджоли, 46), Ндур (Адли, 90), Мандрагора, Ричардсон (Кольпани, 71), Париси, Кин, Дзаниоло (Гудмунсон, 61)

Фото матча:

Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.
Getty Images/Global Images Ukraine.

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 13
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sres2016
Магія дєда Клаудіо Такий спурт Рома видала з його появою
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+6
odiniznashih
Тут некоторые рассказывают, что Рома мало забивает. 
Но дело ведь не в этом - дело в том, что уже в 19 матчах соперник не может забить больше. 
А за эти 19 матчей они сыграли практически со всей Серией А. 
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Павло
Такий спурт, який видала Рома, навіть уявити ніхто не міг. Раньєрі реально мольфар якийсь італійський.
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+2
Павло
Проблема Роми - нереально складний календар. Але він був таким на останні 5 матчів, два з яких вони вже виграли. Залишилось 3...
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+1
Viktor Shuper
хто свістить на Довбика той лох. як для першого сезону в новому чемпіонаті то дуже навіть крута стата! але в новому сезоні всі будуть чекати більшого
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+1
antt
В топ-4 поки не зіграли Юве і Болонья. Якщо нічия буде то Ювентус  і так має кращу різницю мячів тому випередить Рому якщо враховують це. Тут добре що Лаціо має гірше GD ніж Рома, Ювентус  і навіть Болонья.  А так міг би і Рому обігнати.
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0
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Demid Romanchik
Календарь у Ромы сложный впереди 
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0
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apepa
Как они с такой бездарной игрой сумели в зону ЛЧ попасть?? Просто магия какая-то..
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-1
Boodya
Вона в топ-4 й залишиться до кінця дня?
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-3
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