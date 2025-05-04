Волки в топ-4! Рома с победным голом Довбика одолела Фиорентину
Команда Клаудио Раньери продолжает борьбу за зону Лиги чемпионов
В воскресенье, 4 мая, проходил матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».
Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.
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Команды обменялись несколькими опасными моментами по ходу встречи, один из которых удалось реализовать украинскому нападающему хозяев поля Артему Довбику: форвард забил после скидки от Эльдора Шомуродова в компенсированное к первому тайму время. Матч завершился со счетом 1:0.
Вместо Довбика на 77-й минуте на поле вышел Стефан Эль-Шаарави.
После этого матча «Рома» с 63 очками стала 4-й, а «Фиорентина» с 59 баллами осталась 8-й.
Серия А. 35-й тур
Рома – Фиорентина – 1:0
Гол: Артем Довбик, 45+5
Предупреждения: Суле, 89, Писилли, 90+4 – Ндур, 64, Кин, 85
Рома: Свилар, Ндика, Манчини, Челик (Ренш, 77), Анхелиньо, Пеллегрини (Писилли, 46), Коне, Кристанте (Гурна-Дуа, 65), Суле, Шомуродов (Бальданци, 65), Довбик (Эль-Шаарави, 77)
Фиорентина: де Хея, Погранчич (Бельтран, 71), Мари, Комуззо, Госенс (Фаджоли, 46), Ндур (Адли, 90), Мандрагора, Ричардсон (Кольпани, 71), Париси, Кин, Дзаниоло (Гудмунсон, 61)
Фото матча:
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