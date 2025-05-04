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  4. Победный гол. Известна оценка Довбика за матч с Фиорентиной
Италия
04 мая 2025, 22:01 |
3033
3

Победный гол. Известна оценка Довбика за матч с Фиорентиной

Украинский нападающий провел на поле 77 минут

04 мая 2025, 22:01 |
3033
3
Победный гол. Известна оценка Довбика за матч с Фиорентиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

В воскресенье, 4 мая, проходил матч 35-го тура Серии А между римской «Ромой» и «Фиорентиной».

Встречу принимал Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 по киевскому времени.

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Хозяева поля добыли победу со счетом 1:0.

Украинский нападающий «Ромы» Артем Довбик провел на поле 77 минут и отличился победным голом своей команды. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 7.4 и 7.1 баллов соответственно.

Лучшим игроком матча по версии обоих порталов стал голкипер хозяев поля Миле Свилар, на счету которого 5 сейвов и оценки 8.3 и 7.9.

Ранее сообщалось о том, что «Рома» с победным голом Довбика одолела «Фиорентину».

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Фиорентина Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик Рома - Фиорентина оценки WhoScored SofaScore Миле Свилар
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 3
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FootFoodBol
У вратаря оценка выше чем у нападающего забившего единственный и победный гол. Редкость однако.
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