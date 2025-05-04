Другие новости04 мая 2025, 23:31 |
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Сын известного украинского тренера стал чемпионом Косово
Денис Костышин с «Дритой» пришел к трофею
04 мая 2025, 23:31 |
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«Дрита» стала чемпионом Косова. После 32 сыгранных матчей на счету команды 69 и очков и титула лучшей команды страны.
В составе косоварского клуба играет украинский футболист Денис Костышин. Он перебрался туда зимой 2025 года, за 24 матча на клубном уровне во всех турнирах отличился 4 голами и 5 ассистами.
Денис является сыном тренера «Колоса» Руслана Костышина.
Ранее сообщалось о том, что Руслан Костышин провел 70 матчей на тренерском мостике «Колоса».
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