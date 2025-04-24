Руслан Костышин провел 70 матчей на тренерском мостике Колоса

Украинский тренер Руслан Костышин провел свой 70-й матч во главе "Колоса" в УПЛ!

И праздновал его громкой победой: в 25-м туре УПЛ «Колос» сенсационно одолел «Шахтер» со счетом 4:2.

Под руководством 48-летнего тренера команда УПЛ провела 70 матчей.

За этот период команда из Ковалевки имеет 26 побед, 15 ничьих, 29 поражений. Разница мячей: 85–100.