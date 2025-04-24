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  4. Руслан Костышин провел 70 матчей на тренерском мостике Колоса
Украина. Премьер лига
24 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 06:04
99
0

Руслан Костышин провел 70 матчей на тренерском мостике Колоса

В юбилейном матче команда из Ковалевки сенсационно переиграла Шахтер

24 апреля 2025, 05:45 | Обновлено 24 апреля 2025, 06:04
99
0
Руслан Костышин провел 70 матчей на тренерском мостике Колоса
ФК Колос. Руслан Костышин

Украинский тренер Руслан Костышин провел свой 70-й матч во главе "Колоса" в УПЛ!

И праздновал его громкой победой: в 25-м туре УПЛ «Колос» сенсационно одолел «Шахтер» со счетом 4:2.

Под руководством 48-летнего тренера команда УПЛ провела 70 матчей.

За этот период команда из Ковалевки имеет 26 побед, 15 ничьих, 29 поражений. Разница мячей: 85–100.

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Руслан Костышин Колос Ковалевка Шахтер Донецк Шахтер - Колос юбилей Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу статистика
Николай Степанов Источник: Украинская Премьер-лига (УПЛ)
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