Шахтер – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 19 апреля, в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

Шахтер – Колос – 0:0 (обновляется)

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