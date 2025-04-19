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  4. Шахтер – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Украина. Премьер лига
19 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:46
457
0

Шахтер – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 25-го тура УПЛ

19 апреля 2025, 18:12 | Обновлено 19 апреля 2025, 18:46
457
0
Шахтер – Колос. Видео голов и обзор матча (обновляется)
ФК Шахтер. Кевин

В субботу, 19 апреля, в 18:00 проходит матч 25-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Шахтер» и «Колос».

Команды встречаются на стадионе «Арена Львов» в городе Львов.

Украинская Премьер-лига. 25-й тур

Шахтер – Колос – 0:0 (обновляется)

Гол:

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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