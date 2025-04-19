В субботу, 19-го апреля, состоится поединок 25-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся донецкий «Шахтер» и ковалевский «Колос». Матч пройдет в Львове, на поле стадиона «Арена Львов», начало в 18:00.

В следующие выходные у команды Марино Пушича Классическое против «Динамо», но оно не будет иметь ровным счетом никакого значения, если «горняки» потеряют очки в предстоящей игре. При этом победить им нужно так, чтобы еще и на полуфинал Кубка Украины против «Полесья» посреди следующей недели силы остались. А это уже задача со звездочкой, потому что «Колос» после возвращения Руслана Костышина начал не просто добывать очки, но и регулярно забивать в ворота соперников. И даже больше, чем по одному мячу.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Шахтер» – «Колос», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua Шахтер Донецк Колос Ковалевка Победа Шахтера 1.22 Сделать ставку

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