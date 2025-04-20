ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 25-го тура УПЛ с «Колосом» (2:4).

– Прежде всего хочу пожелать: пусть это поражение станет началом чего-то хорошего. Скажите, насколько болезненным сегодня оно стало для вас как для тренера команды «Шахтер» Донецк?

– Большое спасибо, желаю вам того же самого. Что ж, это, конечно, ощущается как большое разочарование, потому что, к сожалению, мы можем много говорить о футболе этим вечером, но было очевидно, что решения, принятые сегодня арбитрами, имели очень значительное влияние на игру и ее результат. Я не тот человек, который будет много об этом думать, но это очень очевидно.

Большое разочарование. Однако жизнь продолжается, и нам нужно справиться с этим разочарованием и двигаться к следующей игре, которая важнее, чем уже прошедший матч. Мы не можем ничего изменить. Но это большое разочарование, особенно в части решений арбитров этим вечером. И, возможно, мне удастся объяснить это позже в ответе на ваши следующие вопросы.

– Не слишком ли поздно вы начали делать замены по ходу сегодняшнего матча – выпустили сразу четырех игроков? И второй вопрос: микротравма Судакова в первой половине встречи все же повлияла на его роль на поле, поскольку он меньше работал с мячом, в отличие от предыдущих матчей?

– Может быть, и так, я не знаю. Что касается замен: я считаю, что они были своевременными, потому что в тот момент мы играли очень хорошо. А потом, к сожалению, пропустили третий гол из ничего, и тогда решили провести замены. У нас был хороший ритм, мы начали второй тайм очень удачно, на мой взгляд, создали много моментов, мы забили гол – и арбитр VAR отменил его, поэтому... Это очень странное решение, которое сбило ритм игры команды, которая в тот момент давила. Смотрите, мы можем говорить о многом: ребята, которые вышли на замену, очень хорошо поработали: забили гол, также создали несколько возможностей. Мы тогда пошли ва-банк, мы были вынуждены это сделать.

Повторюсь, дело не в игре в целом, на самом деле речь идет о решениях, потому что у арбитров всегда есть влияние в этом аспекте. Поэтому, если вы не назначаете пенальти команде в первые пять минут, когда это был очевидный, чистый пенальти, а потом отменяете чистый гол во втором тайме и при этом не уверены, был ли офсайд, необходимо всегда отдавать преимущество атакующей команде, потому что у нас тоже есть видео. Кроме того, это заняло 10–15 минут, не знаю точно сколько времени, – это полностью разрушило ритм игры, что опять же нам навредило. Я больше не буду говорить о других элементах игры. И, к сожалению, с таким влиянием на нашу игру невозможно противостоять таким вещам.

Мне жаль говорить об этом, потому что это абсолютно не в моем стиле, но если есть такие проявления и решения, то невозможно не говорить об этих вещах. Такова история игры, и мы идем дальше, если отвечать на первую часть вашего вопроса. Да, мы идем дальше, мы станем еще сильнее, и этот сезон для нас еще не завершен. У нас есть достаточный боевой дух, и мы покажем его в следующих матчах.