Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»
Премьер-лига
Шахтер Донецк
19.04.2025 18:00 – FT 2 : 4
Колос Ковалевка
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Премьер лига
20 апреля 2025, 02:39 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:43
300
3

ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»

Главный тренер «Шахтера» дал пресс-конференцию после матча с «Колосом»

20 апреля 2025, 02:39 | Обновлено 20 апреля 2025, 02:43
300
3
ПУШИЧ: «Гол отменен. Пенальти не назначен. Это полностью уничтожило ритм»
ФК Шахтер Донецк. Марино Пушич

Главный тренер «Шахтера» Марино Пушич дал пресс-конференцию после матча 25-го тура УПЛ с «Колосом» (2:4).

– Прежде всего хочу пожелать: пусть это поражение станет началом чего-то хорошего. Скажите, насколько болезненным сегодня оно стало для вас как для тренера команды «Шахтер» Донецк?

– Большое спасибо, желаю вам того же самого. Что ж, это, конечно, ощущается как большое разочарование, потому что, к сожалению, мы можем много говорить о футболе этим вечером, но было очевидно, что решения, принятые сегодня арбитрами, имели очень значительное влияние на игру и ее результат. Я не тот человек, который будет много об этом думать, но это очень очевидно.

Большое разочарование. Однако жизнь продолжается, и нам нужно справиться с этим разочарованием и двигаться к следующей игре, которая важнее, чем уже прошедший матч. Мы не можем ничего изменить. Но это большое разочарование, особенно в части решений арбитров этим вечером. И, возможно, мне удастся объяснить это позже в ответе на ваши следующие вопросы.

– Не слишком ли поздно вы начали делать замены по ходу сегодняшнего матча – выпустили сразу четырех игроков? И второй вопрос: микротравма Судакова в первой половине встречи все же повлияла на его роль на поле, поскольку он меньше работал с мячом, в отличие от предыдущих матчей?

– Может быть, и так, я не знаю. Что касается замен: я считаю, что они были своевременными, потому что в тот момент мы играли очень хорошо. А потом, к сожалению, пропустили третий гол из ничего, и тогда решили провести замены. У нас был хороший ритм, мы начали второй тайм очень удачно, на мой взгляд, создали много моментов, мы забили гол – и арбитр VAR отменил его, поэтому... Это очень странное решение, которое сбило ритм игры команды, которая в тот момент давила. Смотрите, мы можем говорить о многом: ребята, которые вышли на замену, очень хорошо поработали: забили гол, также создали несколько возможностей. Мы тогда пошли ва-банк, мы были вынуждены это сделать.

Повторюсь, дело не в игре в целом, на самом деле речь идет о решениях, потому что у арбитров всегда есть влияние в этом аспекте. Поэтому, если вы не назначаете пенальти команде в первые пять минут, когда это был очевидный, чистый пенальти, а потом отменяете чистый гол во втором тайме и при этом не уверены, был ли офсайд, необходимо всегда отдавать преимущество атакующей команде, потому что у нас тоже есть видео. Кроме того, это заняло 10–15 минут, не знаю точно сколько времени, – это полностью разрушило ритм игры, что опять же нам навредило. Я больше не буду говорить о других элементах игры. И, к сожалению, с таким влиянием на нашу игру невозможно противостоять таким вещам.

Мне жаль говорить об этом, потому что это абсолютно не в моем стиле, но если есть такие проявления и решения, то невозможно не говорить об этих вещах. Такова история игры, и мы идем дальше, если отвечать на первую часть вашего вопроса. Да, мы идем дальше, мы станем еще сильнее, и этот сезон для нас еще не завершен. У нас есть достаточный боевой дух, и мы покажем его в следующих матчах.

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Джованни Боливар (Колос Ковалевка).
90’ +5
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин (Шахтер Донецк).
85’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Велетень (Колос Ковалевка).
44’
ГОЛ ! Мяч забил Марлон Гомес (Шахтер Донецк).
38’
ГОЛ ! Мяч забил Андрей Цуриков (Колос Ковалевка).
26’
ГОЛ ! Мяч забил Аринальдо Ррапай (Колос Ковалевка).
По теме:
Маркевич рассказал, получал ли интересные предложения возглавить клуб
Линию чертили 10 минут. В матче Шахтера зафиксирован рекордный VAR
Супряга получил травму, хотя имел шанс заменить Будковского в основе Зари
Марино Пушич чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига Колос Ковалевка Шахтер - Колос пресс-конференция
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(9)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Футбол | 19 апреля 2025, 07:47 5
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!
Рейтинг Золотого мяча 2025 после фиаско Реала в ЛЧ. Сменился лидер!

Возглавил рейтинг Рафинья Диас

Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Бокс | 19 апреля 2025, 08:24 4
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»
Известный супертяж: «У Усика нет удара, это как какие-то пощечины»

Джо Джойс оценил силу удара украинского супертяжеловеса

Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Серии А
Футбол | 20.04.2025, 03:05
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Серии А
Милан – Аталанта. Прогноз и анонс на матч Серии А
Стало известно, сыграет ли Довбик за Рому в матче против Вероны
Футбол | 19.04.2025, 21:10
Стало известно, сыграет ли Довбик за Рому в матче против Вероны
Стало известно, сыграет ли Довбик за Рому в матче против Вероны
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Футбол | 19.04.2025, 20:08
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Интрига угасла окончательно. Шахтер потерпел поражение от Колоса
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
adidas77
На це можна дивитися вічно! Коли принижені кроти продовжують самі себе ганьбити!
Ответить
+3
apepa
судейка купленый суркисом. Что ты хочешь Марина?? Это ж Базар Лига!
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
Перес после поражения Реала от Арсенала решил сделать трансфер
18.04.2025, 08:30 3
Футбол
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
Проклятие Крусибла и возвращение Ракеты. В Шеффилде стартует ЧМ по снукеру
19.04.2025, 06:23 2
Снукер
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
ВИДЕО. Лицо и реакция Милевского на супергол Ярмоленко
18.04.2025, 19:24
Футбол
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
«Я затяну Усика в глубокие воды и...» Супертяжеловес пригрозил Александру
18.04.2025, 07:48 9
Бокс
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
Легенда Реала назвал единственного игрока, который не виноват в позоре в ЛЧ
18.04.2025, 09:21
Футбол
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
Де Ла Хойя назвал боксера, который может стать лучшим в истории
18.04.2025, 04:18 2
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
ОФИЦИАЛЬНО. У Испании будет 5 клубов в Лиге чемпионов 2025/26
18.04.2025, 06:05 1
Футбол
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
Двукратный чемпион мира: «Он побьет Усика, и тот уйдет на пенсию»
18.04.2025, 02:52 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем